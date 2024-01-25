НАБУ та САП оголосили в розшук учасників схеми розкрадання електрики "Укренерго"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук трьох учасників схеми заволодіння електрикою НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Правоохоронці розшукують організатора схеми, колишнього директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голову правління комерційного банку - Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Напередодні ВАКС ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для організатора схеми - Михайла Кіпермана - у вигляді тримання під вартою.

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Кіперман є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, який зараз перебуває в СІЗО у справі про розкрадання коштів "Приватбанку".

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11 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.