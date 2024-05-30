OpenAI використовуватиме для навчання ChatGPT контент The Atlantic та Vox Media

Компанія OpenAI заявила, що підписала угоди про партнерство з The Atlantic і Vox Media, які допоможуть фірмі штучного інтелекту просувати й навчати свої продукти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Угоди з The Atlantic і Vox Media укладені після того, як кілька медіа-компаній підписали подібні угоди, надавши OpenAI доступ до свого новинного контенту та архівів для тренування великих мовних моделей.

Такі партнерства не лише мають вирішальне значення для навчання моделей ШІ, але й можуть бути вигідними для видавців новин, яким традиційно відмовляють у частці прибутку, яку інтернет-гіганти отримують за розповсюдження їхнього контенту.

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Минулого тижня OpenAI підписала угоду з медіаконцерном і власником Wall Street Journal News Corp.

Vox Media, власник The Verge та Vulture, серед іншого, заявив, що OpenAI допоможе компанії розробляти продукти для своїх споживачів та рекламних партнерів.

OpenAI отримає доступ до архівів Vox Media, щоб допомогти компанії, яка підтримується Microsoft, вдосконалити свою технологію і чат-бот ChatGPT, йдеться в заяві Vox Media.

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The Atlantic також оголосив про подібну угоду, надавши OpenAI доступ до контенту видавництва.

The Atlantic заявила, що створює "експериментальний мікросайт під назвою Atlantic Labs", який також буде пілотувати технологію OpenAI, допомагаючи медіа-компанії дослідити, як ШІ може сприяти розробці нових продуктів і функцій.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI підписала угоду, яка надасть їй доступ до контенту деяких найбільших новинних видань, що належать медіагрупі News Corp.

Reddit співпрацює з OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT, що призвело до зростання акцій платформи соціальних мереж на 12% у розширеній торгівлі.

Економічна правда.