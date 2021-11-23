Українці-засновники Grammarly стали доларовими мільярдерами – Forbes

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Двоє із співзасновників Grammarly - Максим Литвин та Олексій Шевченко - стали доларовими мільярдерами завдяки тому, що компанія залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, а її капіталізація зросла до 13 млрд дол.

Про це пише Forbes USA.

"Раунд інвестицій на 200 млн доларів не просто катапультував вартість компанії до 13 млрд доларів а й зробив мільярдерами двох її засновників - Максима Литвина та Олексія Шевченка.

Статки підприємців, які запустили сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту у 2009 році за допомогою програміста Дмитра Лідера, тепер оцінюються щонайменше по 4 млрд доларів у кожного", - пише видання на базі своїх оцінок.

За даними Pitchbook, близько 22% акцій Grammarly належать інвесторам, які брали участь у двох раундах фінансування в 2019 та 2021 роках.

Водночас Дмитро Лідер, третій співзасновник, володіє часткою лише в 1%, повідомив раніше представник компанії виданню Forbes Україна.

"Таким чином, Литвин і Шевченко мають приблизно по 35% акціонерного капіталу Grammarly. Джерело, знайоме з бізнесом, підтвердило ці цифри", - додає видання.

Водночас Grammarly заперечує оцінки Forbes, але "не надав жодних доказів" про інші показники своїх співзасновників.

"Grammarly є приватною компанією і не розголошує розподіл власності компанії або цифри", - заявила в листі керівниця відділу комунікацій компанії Сенка Хаджимуратович.

Grammarly має офіси в Сан-Франциско, Ванкувері та Києві, додає видання.

"Згодом після запуску стартапу Литвин та Шевченко переїхали до США та Канади відповідно, щоб отримати ступінь MBA в Університеті Вандербільта та Університеті Торонто. Схоже, що один із них або обоє досі живуть у Ванкувері, і неясно, чи отримали вони громадянство США чи Канади", - пише Forbes.

Нагадаємо:

Напередодні Grammarly залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, внаслідок чого капіталізація зросла до 13 млрд доларів.

Grammarly – приватна компанія, і під час останнього раунду у 2019 році її оцінка становила 1 млрд доларів. Два роки потому вартість зросла у 13 разів. Фінансування у 200 млн доларів є найбільшим раундом в історії компанії.

Серед тих, хто інвестував у компанію у 2021 році – інвестиційні компанії Baillie Gifford та BlackRock Inc.

Надалі Grammarly планує збільшувати залучення завдяки партнерським програмам з іншими компаніями, наприклад, із Samsung. Також стартап інвестуватиме у версію для розробників, яка дозволяє вбудувати сервіси Grammarly у власні застосунки.

Стартап Grammarly у 2009 році створили троє киян: Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Спершу Шевченко й Литвин хотіли розробити онлайн-сервіс, який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат. Зараз це онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.

Послугами компанії користуються Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies та інші.

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Економічна правда