Через негоду в Україні знеструмлено більше тисячі населених пунктів 

фото: Міненерго

Через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

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"Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь", – наголосили у Міненерго.

Енергетики посилено працюють, аби повернути світло якомога швидше.

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На трасі М-13 в Одеській області залишається обмеженим рух для вантажівок і автобусів, а на трасі М-14 відновлюють рух.





