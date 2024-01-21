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Україна планує почати будувати великі блоки для атомних станцій у 2024 році - Галущенко

Неділя, 21 січня 2024, 16:25 - Економічна правда

Україна планує у 2024 році почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США. 

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив що у планах на 2024 рік є будівництво великих енергоблоків для атомних станцій. 

Ці проєкти реалізуються в рамках співробітництва з країнами Заходу, зокрема із США. 

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Серед завдань на 2024 рік у міністерстві назвали децентралізацію і нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту.

Як відомо, Україна планує збудувати загалом 9 нових енергоблоків для АЕС за американською технологією АР1000.

Нагадаємо:

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Угоду про закупівлю першої реакторної установки АР1000 "Енергоатом" та Westinghouse підписали 17 грудня.

Повідомлялось, що Реактор Westinghouse для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.

АЕС Міненергетики Галущенко ядерна енергетика
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