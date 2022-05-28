Зупинено роботу Слов'янської ТЕС

З метою збереження життя та здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей прийнято рішення про зупинення роботи Слов'янської ТЕС.

Про це повідомило Донбасенерго.

Там зазначили, що протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де територіально розташована Слов'янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійським обстрілом з боку російських окупаційних військ.

Сумарна встановлена ​​потужність Слов'янської ТЕС становить 880 МВт.