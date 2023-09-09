Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу: у лідерах – знову американський футбол

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50 найдорожчих спортивних команд світу загалом оцінюються у 256 млрд доларів (у середньому - 5,12 млрд дол) - це на 15% більше, ніж рік тому.

Про це свідчить "50 найдорожчих спортивних команд світу 2023" від американського журналу Forbes.

Цього року планка входу до топ-50 рейтингу як ніколи висока - 3,7 млрд дол, що на 19% більше, ніж торік.

"Зростання оцінок вартості клубів насамперед пов'язане із вищими сумами, які платять за команди. Так, команду НФЛ "Вашингтон Коммандерс", яка йде 12-ою у рейитнгу, у липні продали за рекордні 6,05 млрд дол.

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А "Денвер Брокс" (21-й номер у рейтингу) торік продали за 4,65 млрд дол. Тим часом, команду НБА "Фінікс Санз" придбали за 4 млрд дол у лютому", - пояснює Forbes.

Також зростання оцінок команд пояснюється ростом спортивних команд. Так, оцінка команд Формули-1 за 4 роки зросла на 276%. До топ-50 рейтингу найдорожчих команд світу цьогоріч увійшли дві команди Ф-1: Ferrari, яка посіла 45-те місце з оцінкою в 3,9 млрд доларів, і Mercedes, яка посіла 47-ме місце з оцінкою 3,8 млрд доларів. Команди Ф-1 вперше з 2013 року потрапили до топ-50 рейтингу від Forbes.

Підйом Ferrari і Mercedes витіснив із цьогорічного топ-50 команду "Бруклін Нетс" та англійську футбольну команду "Челсі", які минулого року посідали 48-е та 50-е місця відповідно.

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60% цьогорічного рейтингу Forbes, що налічує 50 позицій, посіли учасники НФЛ (професіональна ліга американського футболу в США). Також у ньому є представники НБА, "Формули-1" і бейсбольної Major League Baseball. Крім цього, у рейтингу 7 футбольних клубів

Як і торік, рейтинг очолив провідний клуб НФЛ - "Даллас Ковбойз": його вартість оцінили у 9 млрд доларів проти 8 млрд дол минулого року, команда лідирує у рейтингу з 2016 року.

Далі йде "Нью-Йорк Янкіс" (бейсбол) - 7,1 млрд дол: команда порівняно з минулим роком піднялась на дві позиції та додала у вартості 1,1 млрд дол. 3-4 місця розділили "Голден Стейт Ворріорз" (баскетбол) та "Нью-Інгленд Петріотс" (НФЛ) - по 7 млрд дол.

Далі у топ-10 5 клубів НФЛ та один - з НБА.

Водночас серед футбольних клубів, як і торік, лідирує "Реал Мадрид" - 11-те місце з оцінкою 6,07 млрд дол (у 2022 році було 13-те місце і оцінка в 5,1 млрд дол).

"Манчестер Юнайтед" у рейтингу 13-й (6 млрд дол). "Барселона" посіла 18-те місце (5,508 млрд дол), "Ліверпуль" - 20-те (5,288 млрд дол), "Манчестер Сіті" - 23-тє (4,99 млрд дол), "Баварія" - 24-те (4,86 млрд дол), "ПСЖ" - 36-те (4,21 млрд дол).

При цьому у середньому найсильніше за п'ять років змінилася вартість саме сімки футбольних клубів - на 114%.

Так, оціночна вартість "ПСЖ" зросла на 334% з 2018 року. Також у Forbes відзначили ріст вартості "Ліверпуля" (на 173%) та "Манчестер Сіті" (на 102%).

Нагадаємо:

Згідно з рейтингом Forbes у 2022 році, 50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштували 222,7 млрд дол. Лідирували представники американського футболу.

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Економічна правда