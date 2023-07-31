ФК "Манчестер Юнайтед" підписав з Adidas рекордний для АПЛ контракт на $1,1 мільярда

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Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" підписав угоду з Adidas на суму 900 млн фунтів стерлінгів (1,1 млрд дол), продовживши партнерство з офіційним постачальником екіпіровки ще на 10 років.

Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що "МЮ", чиї американські власники розглядали можливість продажу клубу, цього року повернеться до прибуткової Ліги чемпіонів УЄФА після того, як у минулому сезоні під керівництвом Еріка тен Хага забезпечив собі місце в першій четвірці Англійської прем'єр-ліги.

Німецький Adidas став офіційним спонсором в сезоні 2015/16, возз'єднавшись після 23 років і перейнявши права у Nike після укладення угоди на 750 мільйонів фунтів стерлінгів, що на той час було рекордом.

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Зазначається, що "Юнайтед" все ще веде переговори про продаж після того, як американські власники, сім'я Глейзерів, розпочали офіційний процес продажу наприкінці минулого року.

Катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані та британський мільярдер Джим Реткліфф є одними з потенційних претендентів на клуб.

Нова угода з Adidas напередодні сезону Прем'єр-ліги 2023/24, що розпочинається наступного місяця, продовжить партнерство до червня 2035 року.

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Як зазначає Daily Mail, це рекордний контракт в історії АПЛ.

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Економічна правда