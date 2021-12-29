Великий спорт уже не той. Як Олімпіада, Євро, НБА і Формула-1 пережили "ковідні" роки і кого не дорахувались

Олімпіада: витратили вдвічі більше, зекономили на глядачах

Рішення про перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо ухвалили майже одразу після того, як ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Паузу взяли на один рік.

І навіть цього літа питання проведення ігор залишалось відкритим до останнього моменту. За два дні до відкриття Олімпіади-2020 Токійський організаційний комітет не виключав скасування проведення змагань.

Та все ж ХХХІІ Олімпійські ігри відбулись, щоправда, без глядачів та з дотриманням усіх правил карантину.

Минулого тижня оргкомітет оприлюднив офіційний рахунок, за яким Ігри (Олімпіада та Паралімпіада) обійшлись в 12,7 млрд дол. Це майже удвічі більше, ніж планувалось – у 2013 році, коли Японія отримала право на проведення Ігор, планувалось витрати не більше 7,3 млрд дол.

Підсумковий рахунок для країни-господарки змагань виявився більшим, зокрема через відтермінування проведення Ігор.

джерело: TWITTER #TOKYO2020

Початкові плани фінансування подібних заходів ніколи не виконуються, а перевищення бюджету вдвічі не є чимось надзвичайним. В Оксфордському університеті вже підрахували, що перевищення витрат Токіо нижче за середній рівень.

За розрахунками вчених, перевитрати на літні Ігри в Ріо-2016 становили 352%, а в Лондоні-2012 – 76%. При цьому середнє перевищення заявлених витрат як на літні, так і на зимові змагання з 1960 року становило 172%.

Але й показник у 12,7 млрд дол – офіційний, а неофіційний – ще більший. За даними Японського національного аудитора кінцева сума сягає 20 млрд дол. Річ у тім, що японський уряд зарахував велику кількість витрат у неолімпійські бюджети, які оплачуються платниками податків.

Попри значні витрати, в Японії знайшли й позитив – карантинні обмеження пішли на користь загальному бюджету Ігор.

Як виявилось, відсутність глядачів на трибунах не тільки не призвела до фінансових втрат, які до старту Олімпіади оцінювались у понад 800 млн дол, а й навпаки – дозволила заощадити 1,3 млрд дол. Якби рішення про недопуск фанатів прийняли заздалегідь, економія могла бути ще суттєвішою.

Організатори заощадили на питаннях безпеки та наймі додаткових співробітників і волонтерів. Останнім хоч і не платили, але кошти на їжу, одяг та переміщення все одно витрачались.

Якби рішення про недопуск фанатів ухвалили, наприклад, ще у 2020 році, це б дозволило уникнути інших необов’язкових витрат. Так, невикористаними лишились 21 тис пар кросівок та 23 тис футболок на суму 15 млн дол, які планували передати волонтерам.

Значні запаси обладнання та одягу залишись не лише в Токіо, а й в інших японських префектурах – і за їхнє зберігання на приватних складах досі доводиться платити.

Євро-2020: "золотий час" для телекомпаній

Попри труднощі, пов’язані з коронавірусом, турнір, перенесений на літо 2021 року, таки відбувся.

За даними The New York Times, минулого року від турніру в УЄФА очікували отримати 2,5 млрд дол прибутку.

Після новин про перенесення турніру вартість Євро-2020 зросла на 50% до приблизно 3,28 млрд фунтів стерлінгів. Водночас прибутки попередньо оцінюють у 2,05 млрд фунтів стерлінгів.

Футбольний проєкт аудиторської компанії KPMG ще перед стартом змагань прогнозував, що доходи від продажу квитків та від фан-шопів, через обмеження на відвідування матчів, будуть нижчими, ніж на Євро-2016. П'ять років тому доходи від матчів становили 400 млн євро.

Зрештою, так і сталось – доходи від матчів на Євро-2020 виявились удвічі меншими за турнір 2016 року.

Недостачу фанатів на трибунах в УЄФА компенсували рекламними контрактами та доходами від трансляцій. Турнір став справжнім "золотим періодом" для телекомпаній та стрімінгових платформ.

Зокрема, британська телекорпорація ITV, яка була офіційним транслятором Євро, прозвітувала про найбільший червневий дохід від реклами за свою 66-річну історію.

Дохід від реклами в червні ITV зріс на 115% у порівнянні з тим же місяцем 2020 року, а загальний дохід компанії за перші шість місяців зріс на чверть – до 1,8 млрд фунтів стерлінгів.

Допоміг компанії, зокрема вихід Англії у фінал перенесеного турніру. ITV транслювала півфінальну перемогу Англії над Данією для 27,6 мільйона користувачів. А поразку у фіналі від Італії подивився 31 мільйон людей, що робить її однією з найпопулярніших подій в історії британського телебачення.

Виконавчий директор ITV Керолін МакКолл влітку сказала, що червень був "фантастичним місяцем", і додала, що це був найкращий турнір за всю історію телекомпанії.

Європейський футбол: стриманий оптимізм після шоку

Стадіони. Хоча пандемія сильно вплинула на всю футбольну систему, чи не найбільш болючих втрат зазнали стадіони. Коли з березня 2020 року ліги почали призупиняти змагання, європейські арени раптово стали порожніми.

Ситуація лишалась практично незмінною протягом усього сезону 2020/2021, і лише у сезоні 2021/2022 повернення фанатів на стадіони потроху починає ставати нормою. Наприклад, англійська Прем’єр-ліга є одним з небагатьох турнірів, в яких допускають аншлаги на стадіонах.

Як зазначає KPMG, попри захмарно високий попит на футбол, про що свідчать рекордні телерейтинги у Європі, порожні стадіони призвели до значних фінансових втрат для клубів.

У порівнянні із сезоном 18/19, кількість домашніх матчів із глядачами у сезоні 19/20 скоротилась на 27%. Для "великої п'ятірки ліг" (англійська Premier League, німецька Bundesliga, іспанська LaLiga, італійська Serie A, французька Ligue 1) це стало причиною зменшення доходів на 500 млн євро до 1,9 млрд євро.

Так, Bundesliga – чемпіонат із найвищим середнім показником відвідуваності у світі – найбільше постраждала: втрати становили 157 млн євро. І навпаки, французька Ліга 1, через відносно малу середню відвідуваність втратила найменше – 48 млн євро.

На клубному рівні найбільші втрати серед клубів "великої п’ятірки ліг" зазнала "Барселона". Каталонці не дорахувались 39 млн євро.

Спонсорство. За останні десятиліття індустрія футбольного спонсорства різко зросла. Зокрема, реклама стала найважливішим джерелом доходу для європейських топ-клубів, обігнавши доходи від трансляцій.

Дані KPMG щодо сезону 2019/20 показують, що, хоч і пандемія призвела до великих втрат у матчах і доходах від трансляції провідних клубів, комерційні доходи зазнали найменшого впливу.

При цьому, у двох лігах "великої п’ятірки" комерційні доходи навіть зросли. Так, англійській Premier League вдалося збільшити загальний комерційний дохід майже на 200 млн євро до 1,81 млрд євро.

Щоправда, сталось це переважно завдяки 10-річній угоді Everton про права на назву стадіону для своєї нової арени. Клуб підписав контракт з російським мільярдером Алішером Усмановим, який заплатив 30 млн фунтів стерлінгів за можливість стати головним спонсором нової арени команди з Ліверпуля.

Помірне зростання (1%) комерційних доходів зафіксували у німецькій Bundesliga, що пов’язане з кращими результатами німецьких клубів у клубних змаганнях УЄФА.

Сукупний комерційний дохід в іспанській Ла Лізі дещо знизився (-2,5%) у 2019/20, насамперед через більш істотне зниження "Барселони" (-37 млн ​​євро), тоді як декілька клубів Ла Ліги зафіксували збільшення комерційних доходів.

У Франції дострокове завершення сезону 2019/20 обмежило можливість клубів виконувати комерційні угоди, тому клуби Ліги 1 зафіксували зниження сукупних комерційних доходів на 10,2%. Загальні комерційні доходи італійських клубів Серії А впали на 116 мільйонів євро (-14,6%) до 679 мільйонів євро у 2019/20.

Серед топ-5 ліг із початку пандемії було укладено понад 40 нових спонсорських контрактів із рекламою на футболках. При цьому, середня тривалість спонсорських договорів з футболками зменшилася з 2,6 до 1,8 року, оскільки була невизначеність щодо можливостей пролонгації угод через триваючу пандемію. У більшості випадків укладалися однорічні угоди.

Вартість топ-клубів знизилась. За останнім звітом KPMG, станом на 1 січня 2021 року мадридський "Реал" залишився найдорожчим клубом Європи, проте через пандемію оцінки вартості (EV) усіх представників топ-10 впали.

Після багатьох років постійного зростання загальний EV 32 найкращих клубів зменшився на 6,1 мільярда євро (-15%) у річному вимірі.

За підсумками сезону 2019/20 року клуби вищого дивізіону всіх 55 асоціацій-членів УЄФА зазнали щорічного падіння загальних операційних доходів на 11% (-2,5-2,7 млрд євро) до рівня, зафіксованого в сезоні 2016/17, порахували в KPMG.

А за даними Deloitte, сукупний дохід клубів Прем’єр-ліги за сезон 2019/20 вперше впав до 4,5 млрд фунтів стерлінгів, що на 13% менше, ніж у 2018/19 (5,2 млрд фунтів стерлінгів).

Трансфери. "Літо 2021 року очікувалось, як і попереднє, як тихе трансферне вікно через попередній ковідний сезон, але насправді стало періодом гучних переходів, включно з двома найкращими гравцями останніх 10 років – Мессі та Роналду", – пише Deloitte.

А за даними KPMG, цього літа лише клуби німецької Бундесліги витратили більше на придбання гравців, ніж у 2020 році, тоді як усі інші ліги Великої п’ятірки витрачали менше на трансфери другий рік поспіль. Аналітики також відзначають зростання кількості трансферів топ-зірок на правах вільних агентів.

Як і очікувалось, клуби англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) цього літа витратили найбільше на нових гравців (1,3 млрд євро), проте загальні трансферні витрати ліги зменшилися другий рік поспіль.

"Домінування англійської Прем’єр-ліги очевидне. З іншого боку, трансферний ринок Ла Ліги зазнав найсильнішого шоку під час пандемії: трансферні витрати зменшилися з рекордних 1,4 млрд євро до майже 300 мільйонів євро, коли два іспанських гранда, "Реал Мадрид" і "Барселона", борються зі своїми фінансовими проблемами", – резюмували в KPMG.

Формула-1: відновлення після кризового 2020-го

Пандемія суттєво вплинула на календар королівських перегонів та на фінансовий стан команд. Зокрема, у 2020 році скасували гран-прі Монте-Карло – уперше з 1954 року сезон F1 пройшов без етапу в Монако.

Лише через заборону проведення перегонів в Пекіні стайні недорахувались щонайменше 30 млн дол.

На тлі "нестабільної фінансової ситуації" у 2020-му команди вирішили відтермінувати до 2022-го року запровадження нового технічного регламенту. Організатори перегонів планували з 2021 року ввести обмеження бюджету на команду в 175 млн дол, але згодом його знизили взагалі до 145 млн дол.

Щоправда, до заліку не йдуть витрати на зарплати пілотів, трьох топ-співробітників, а також витрати на маркетинг. З 2022 року базовий ліміт знизять до 140 млн доларів, а у 2023 році – до 135 млн дол.

Парад скасувань та перенесень перегонів продовжився і цього року: через суворі карантинні правила вдруге поспіль скасували гран-прі Австралії, знову не відбулось і гран-прі Китаю. Замість цих етапів F1 провела гран-прі Емілії-Романьї та гран-прі Португалії. А етап у Канаді замінили перегонами в Туреччині.

джерело: formula1.com

Перші обмеження з початком пандемії боляче вдарили по фінансах організаторів. Так, в І кварталі 2020-го, коли старт сезону відклали, доходи "Формула-1" впали до 39 млн дол проти 246 млн дол за аналогічний період 2019-го (-84%).

Завдяки антикризовим заходам 2021-й став роком відновлення. Уже І квартал року приніс 180 млн дол доходу.

В ІІ кварталі F1 отримала 501 млн дол прибутку – на 2000% відсотків більше, ніж у за аналогічний період 2020-го. Щоправда, тоді боліди жодного разу не виїжджали на треки, а в цьому році відбулось одразу 7 перегонів.

Скорочення кількості глядачів на аренах F1 компенсувала спонсорськими контрактами, маркетинговими заходами та популяризацією своєї онлайн-платформи F1TV, кількість підписок якої за рік зросла вдвічі.

Позитивним для королівських перегонів став і ІІІ квартал: F1 отримала на 12% більше доходу, ніж за аналогічний період 2020 року – 668 млн дол.

Минулого року ЕП писала, про фінансові проблеми команди Williams. Зрештою, британська стайня не пережила кризи, і власники – сім’я Уїльямс – були змушені продати її. Новим власником за 152 млн євро стала американська інвестиційна група Dorilton Capital. Сума угоди включає погашення боргів компанії.

Погашення боргів та новий менеджмент дали результат – у 2021-му Williams вперше за багато років фінішувала не останньою у командному заліку Кубку конструкторів та одного разу навіть заїхала на подіум.

NBA: після двох скорочених сезонів потроху повертається

США з березня 2020-го стали одним із головних епіцентрів поширення COVID-19, тому, очевидно, скасування масових заходів негативно вплинуло і на головну баскетбольну лігу планети – NBA.

Після перших новин про виявлення коронавірусної інфекції у спортсменів 11 березня 2020-го регулярний сезон призупинили – до кінця липня. Зрештою, чемпіонат дограли, але замість регламентованих 82 матчів клуби провели по 65-70 поєдинків.

Сезон 2020/2021 узагалі вийшов скороченим – почався пізніше запланованого та завершився напередодні Олімпіади. Команди знову зіграли по 72 матчі у конференціях замість звичних 82.

За даними Associated Press, скасування 171 ігор у 2020 році негативно вплинуло на фінансові результати ліги: загалом NBA недорахувалась минулого року 1,5 млрд дол.

Ці втрати стали результатом кількох факторів, серед яких – і призупинення сезону, і розрив контракту з Китаєм, який вирішив не транслювати матчі NBA на державному телебаченні.

Загалом же дохід NBA знизився із 8,8 млрд дол у сезоні 2018/2019 до 8,3 млрд дол у сезоні 2019/2020. Офіційні дані про доходи за скорочений сезон у 2020/2021 ліга не оприлюднила.

джерело: CNN

У сезоні 2021/2022 Асоціація очікує отримати 10 млрд дол доходів – це суттєве зростання у порівнянні з останніми двома сезонами, коли відвідуваність арен була обмеженою або її взагалі не було.

Цієї осені NBA повернулась до звичного формату з 82 ігор. При цьому, Китай досі не повністю відкрив свій ринок для ліги після того, як топ-менеджер команди Philadelphia 76ers Деріл Морі прокоментував геополітичні питання.

Медіа-права становлять приблизно 2 млрд дол доходу ліги. Корпоративні угоди з такими компаніями, як State Farm, Microsoft, Verizon, а також партнерський бізнес з Google призводять до того, що NBA закладає рекордні 1,46 млрд дол на спонсорські контракти.

Оскільки команди укладають нові угоди, за прогнозами CNBC, зросте дохід і від реклами на футболках баскетболістів. Зокрема, The Nets уклали угоду на 30 млн дол на рік з нью-йоркською брокерською платформою Webull.

За два роки ліга також посилила карантинні вимоги – і для фанатів, і для спортсменів. За словами комісіонера, 96% гравців NBA – вакциновані. При цьому, перед стартом сезону гравців попередили, що не будуть платити тим, хто пропускатиме матчі через відмову від вакцинації.