ВАКС вирішив конфіскувати частку Ротенбергів у Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема – Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Про це відомо з запису засідання суду.

ВАКС постановив застосувати до низки громадян РФ закон України "Про санкції" в частині стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. А саме, йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга, а також російських бізнесменів Александра Пономаренка та Александра Скоробагатька.

Власником Ocean Plaza є ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яким через ТОВ "Авангард-віларті" володіє кіпрська Ocean Plaza Ltd.

За рішенням суду, в дохід держави буде стягнуто контрольовані ними частки у 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард Віларті" та, відповідно, 66,65% статутного капіталу ТОВ "ІС Либідь", право на яку зареєстровано за "Авангард Віларті".

Таким чином, в дохід держави будуть стягнуті дві третини акцій Ocean Plaza, які дотепер належали російським олігархам. Решта акцій контролюється українським девелопером UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова.

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Нагадуємо:

10 травня Печерський райсуд Києва арештував будівлю торговельно-розважального центру Ocean Plaza. Хоча 2 серпня той же суд скасував своє рішення, за кілька днів під арештом опинилися корпоративні права компаній-власників ТРЦ, які передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

3 березня у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.







