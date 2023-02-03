Коболєв vs НАБУ – 1:0, незламні Приватбанк і Ощадбанк: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління державних підприємств

ВАКС визнав необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту ексголови "Нафтогазу" Коболєва. Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнав необґрунтованим клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про взяття під варту колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Суддя вирішив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що Коболєв зловживав службовим становищем та ввів в оману наглядову раду "Нафтогазу", щоб виплатити собі премію у розмірі, яка виходила за межі, встановлені чинним законодавством.

Крім того, суд не побачив ризику в тому, що Коболєв може намагатися залишити Україну або перешкоджатиме слідству.

[Клопотання ґрунтувалося на підозрі САП у тому, що Коболєв незаконно виплатив собі багатомільйонну премію у 2018 році.

Зазначимо, що винесене ВАКС рішення стосується саме клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо обрання Коболєву запобіжного заходу. Разом з тим, ВАКС не розглядав справу по суті, тобто не встановлював законність рішення про преміювання.

У свою чергу, текст рішення ВАКС містить велику кількість раніше невідомої інформації з питань корпоративного управління, яка заслуговує на детальний аналіз. SOE Weekly прокоментує інформацію, викладену в судовому рішенні, у наступному випуску. – SOE Weekly.]

31 січня САП оскаржила рішення ВАКС. Розгляд апеляційної скарги прокурора призначено на 8 лютого.

Раніше ми повідомляли, що 18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

[Незрозуміло, чому НАБУ та САП не поставили жодних запитань членам наглядової ради, які приймали рішення про виплату цієї премії, в тому числі членам комітету з питань винагород, який має розглядати будь-які рішення, пов'язані з винагородою голови правління, та надавати рекомендацію наглядовій раді щодо затвердження таких рішень.

Згідно з українським законодавством, члени наглядової ради акціонерних товариств (а також керівники та посадові особи товариства) несуть відповідальність за збитки, завдані їхніми діями або бездіяльністю. – SOE Weekly.]

Детальний огляд див. у нашому попередньому дайджесті.

Раніше ми писали, що 23 січня 2023 року ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива НАБУ про взяття під варту Коболєва.

Уряд погодив п'ятьох незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку". 27 січня 2023 року Кабінет Міністрів погодив кандидатури п'яти незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку" за результатами конкурсного відбору.

Як уточнили в Міністерства фінансів, конкурсний відбір проводився за підтримки компанії з добору керівного персоналу ТОВ "Телент Едвайзорс" [працює під міжнародним брендом Odgers Berndtson – SOE Weekly.]

Новими незалежними членами наглядової ради "Укргазбанку" стали:

Пер Андерс Фаст (Швеція) – колишній в.о. генерального директора Hoist Finance;

Санела Пашіч (Боснія і Герцеговина) – член наглядової ради Addiko Bank Боснія і Герцеговина;

Даріуш Гафка (Польща) – голова наглядової ради Santander Consumer Bank, польської дочірньої компанії іспанського Banco Santander;

Тарас Єлейко (Україна) – колишній заступник голови Фонду державного майна.

[Із попереднього складу наглядової ради посаду незалежного члена зберіг лише Юрій Блащук, який входив до наглядової ради банку з 2018 року. Всі інші незалежні члени – Славомір Коняс, Шренік Давда, Оксана Волчко та колишній голова ради Теймур Багіров – залишають раду. – SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що за даними Національного банку України (НБУ), "Укргазбанк" за січень-листопад 2022 року отримав 3,75 млрд грн збитку. За даними Міністерства фінансів, у 2021 році Укргазбанк отримав 3,8 млрд грн прибутку, у 2020 році – 0,4 млрд грн, у 2019-му – 1,3 млрд грн.

Також ми писали, що 25 січня 2021 року "Укргазбанк" уклав угоду про конвертований кредит з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Тоді заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що IFC надасть "Укргазбанку" п'ятирічний кредит у розмірі 30 млн євро, який вона може конвертувати у частку до 20% в капіталі банку.

До наглядової ради "Укргазбанку" також входять два представники держави:

Яна Бугрімова – колишня керівниця Офісу реформ Міністерства фінансів;

Марина Лазебна – ексміністр соціальної політики України.

Конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку" було оголошено у жовтні 2022 року. 30 грудня 2022 року його продовжили до 13 січня 2023 року.

Конкурсний відбір членів наглядових рад інших трьох українських державних банків – "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – розпочався одночасно: 11 жовтня 2022 року, з кінцевим терміном подання заявок 11 листопада 2022 року.

Як ми повідомляли раніше, 27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів припинив повноваження майже усіх незалежних членів наглядової ради "ПриватБанку" та призначив нових за результатами конкурсного відбору.

Публічної інформації щодо відбору в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" до сьогодні не було. – SOE Weekly.]