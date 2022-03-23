Renault знову зупиняє виробництво в РФ і думає, що робити з часткою в АвтоВАЗі

Рада директорів французького конгломерату Renault після критики щодо своєї роботи в РФ вирішила знову зупинити виробництво та роздумує над діями щодо частки в російському АвтоВАЗі.

Про це повідомила пресслужба компанії за підсумками засідання у середу.

Зазначається, що виробництво на московському заводу відсьогодні припинено.

"Щодо своєї частки в АвтоВАЗі, Renault Group оцінює доступні варіанти з огляду на поточне середовище, та з урахуванням відповідального ставлення до своїх 45 000 співробітників у Росії", – йдеться у заяві.

Renault володіє контрольним пакетом акцій автовиробника "АвтоВАЗ" разом із Ростєхом – російською держкомпанією, яка з 15 березня знаходиться під санкціями ЄС за сприяння оборонному сектору РФ.

На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur і позашляховик Nissan Terrano.

Renault є одним з небагатьох світових автовиробників, які після вторгнення Росії в Україну не зупинили роботу в країні-агресорі чи не відмовився від торгівлі з нею. Російський ринок, на якому компанія випускає авто Lada, займає близько 10% прибутків Renault.

Нагадуємо:

Французький автовиробник Renault відновив у вівторок виробництво на своєму заводі в Москві. Рішення Renault відновити виробництво підтримує французький уряд, який є його основним акціонером, кажуть джерела.

Слідкувати за компаніями, які виходять, не виходять чи просто припиняють інвестиції в РФ можна на сторінці ЕП.

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