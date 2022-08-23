Ocean Plaza відкривається чи ні, кому належить ТРЦ – росіянам чи державі? Розбір

Близький до Путіна олігарх Аркадій Ротенберг втратив контроль над столичним Ocean Plaza. Та чи запрацює один з найбільших ТРЦ під управлінням держави?

Дружні відносини з владою іноді не йдуть на користь. Особливо, якщо це відносини з диктатором Путіним, а частина твого бізнесу знаходиться в Україні.

10 травня Печерський районний суд Києва наклав арешт на будівлю торговельно-розважального центру Ocean Plaza. Контрольний пакет акцій компанії, на яку записаний ТРЦ, належить сімʼї та партнерам друга Путіна, російського олігарха Аркадія Ротенберга.

І хоча 2 серпня той же суд скасував своє попереднє рішення, за кілька днів під арештом опинилися корпоративні права компаній-власниць ТРЦ, які передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Можливо саме через неоднозначні судові рішення орендарі не поспішали відновлювати роботу власних магазинів в Ocean Plaza і, попри заявлені плани, ТРЦ досі так і не відкрився. За іншою версією, затягується відновлення роботи через передачу прав на центр до державного агентства.

Що буде з торговим центром та чи зможе новий управитель відновити роботу Ocean Plaza?

Чому Ocean Plaza не відкрилась

Про відновлення роботи Ocean Plaza стало відомо на початку серпня, утім в заявлену керівництвом ТРЦ дату відкриття – 11 серпня – цього не сталося.

Перед цією датою менеджмент Ocean Plaza сповістив орендарів про неможливість відкриття ТРЦ через те, що більшість магазинів не змогли забезпечити доставку необхідної кількості товарів.

Разом з тим, за тиждень до запланованого відкриття Ocean Plaza, 5 серпня, Печерський суд передав заарештовані корпоративні права на ТРЦ в управління АРМА.

Провідний експерт консалтингової компанії Colliers Ukraine Ігор Заболоцький вважає, що за такі короткі терміни ТРЦ неможливо якісно підготувати до запуску роботи.

"На початку серпня, коли орендарі отримали інформацію про швидке відкриття ТРЦ, багато хто не був готовий зробити це. У тому числі й тому, що такі терміни не дозволяють належним чином підготувати людей, забезпечити товарний запас і погодити особливі умови на старті з урахуванням воєнного часу", – каже Заболоцький.

За його словами, правильним рішенням з боку керівництва ТРЦ було б заявити про терміни поновлення роботи відкрито, маючи документальне підтвердження від АРМА чи управителя про те, що закриття Ocean Plaza більше не буде.

Що і чому заарештував суд

За останньою відкритою інформацією, власником Ocean Plaza є ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якою через ТОВ "Авангард-Віларті" володіє кіпрська Ocean Plaza Ltd.

Власниками останньої є український девелопер UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова (частка з 2019 року 33%) та TPS Real Estate (67%) – офшорна компанія з податковим резидентством Російської Федерації.

Кінцевими бенефіціарами TPS вважаються близький друг Путіна Аркадій Ротенберг та його дочка Лілія, які у 2012 році повністю викупили Ocean Plaza. У 2019 році 33% в ТРЦ придбав холдинг UDP.

Близький до Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг також є бенефіціаром п'яти готелів у Криму. джерело: РБК

За даними українського слідства, кінцеві бенефіціари TPS Real Estate у 2014-2021 роках організували схему ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Їх могли виводити до РФ для "фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України".

Зокрема, за даними правоохоронців, на ці кошти фінансувалися підприємства російського військово-промислового комплексу для поставок патронів та боєприпасів армії РФ.

У Державній податковій службі дійшли висновку, що таким чином ТОВ "ІС "Либідь", яке впродовж семи років повністю контролювали росіяни, мало можливість "відмити" майже пів мільярда гривень – понад 465 млн грн.

Наразі в управлінні АРМА знаходяться 100% корпоративних прав ТОВ "ІС "Либідь" вартістю 173 млн грн разом із 100% прав на ТОВ "Авангард-Віларті".

При цьому недавно із заарештованих рахунків компанії "Либідь" та її майна арешти познімали, у все тому ж Печерському суді. Мовляв, накладений арешт на будівлю ТРЦ унеможливлює роботу більш ніж 350 орендарів та 7000 працівників, які сплачують щороку близько 3 млрд грн у вигляді податків.

Оданк за кілька днів під арештом опинилися корпоративні права компаній-власниць ТРЦ, які передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Хто наразі володіє Ocean Plaza

Тепер АРМА має знайти управителя на отримані корпоративні права. Проте, кажуть в агентстві, це може бути непросто.

"На корпоративні права (ТОВ "ІС "Либідь" – ЕП) АРМА має знайти управителя на конкурсі, але гарантувати ефективне управління у підсумку неможливо – бо у майбутньому управитель все одно буде змушений питати згоди у власника, аби ухвалювати будь-які рішення у вищих органах управління компанії", – пояснює начальник Відділу комунікації агентства Павло Бульдович. Наприклад, рішення про зміну менеджменту чи виплату дивідендів.

5 серпня видання RAU з посиланням на джерело повідомило, що структура власників ТРЦ Ocean Plaza зазнала змін і наразі власники Ocean Plaza "ніяк не пов’язані з Росією".

Утім, за інформацію ЕП, це не відповідає дійсності. "Можливо через підставні продажі зміна бенефіціарних власників і відбулася. Але те, що обговорюється неформально на ринку – все знову веде до тих же власників", – каже керівник одного зі столичних ТРЦ.

За інформацією ЕП, управляюча компанія "Київ Мол Менеджмент", яка власне і керувала Ocean Plaza, до останнього часу була підконтрольна девелоперській компанії Ротенберга "ТПС Нерухомість".

Що буде далі з найбільшим ТРЦ столиці? Гравці на ринку торговельної нерухомості скаржаться на недостатню прозорість процесу "справи Ocean Plaza".

"Зараз журналісти через різні канали змушені крупинками збирати уламки інформації. Якщо АРМА забирає обʼєкт на баланс – агентство має вийти на прес-конференцію та повідомити, що все, росіян більше немає, буде нова керуюча компанія, і шукатимемо гідного покупця", – каже співрозмовник ЕП.

На його думку, без повного контролю над активом держава не застрахована від "схем" виведення коштів російським бенефіціарам.

Доки там росіяни, гарантій немає

Заболоцький вважає, що орендарі Ocean Plaza, які погодилися відкрити магазини, не мають гарантій того, що у разі видачі чергової заборони на роботу ТРЦ їхні магазини не будуть знову закриті.

"Ocean Plaza завжди був добре працюючим об'єктом. Орендарі хочуть там працювати та заробляти. Але якщо ситуації з відкриттям-закриттям повторюватимуться, то їх витрати перевищать потенційний прибуток", – переконаний експерт.

Представник Colliers додав, що деякі учасники ринку можуть навідріз відмовитися працювати в Ocean Plaza, допоки в структурах управління та володіння центру знаходитимуться росіяни.

Комерційна директорка Ocean Plaza Дарʼя Завадська на запит ЕП не відповіла.

Скільки коштує Ocean Plaza і що далі

За даними системи Youcontrol, у 2018-2019 роках виручка компанії "Інвестиційний союз "Либідь", яка володіє Ocean Plaza, сягала 1,2-1,3 млрд грн. В карантинний 2020 рік цей показник знизився до 833 млн грн.

За словами одного з гравців ринку торгової нерухомості, Ocean Plaza, ймовірно, генерував найбільший дохід серед усіх ТРЦ країни.

Російська "ТПС Нерухомість" викупила Ocean Plaza у 2012 році. Сума угоди оцінювалася тоді у 270-280 млн дол. А скільки він коштує сьогодні?

В умовах війни оцінювати вартість активів надзвичайно важко. Виручка найдорожчих ТРЦ України, що відновили роботу навесні, зараз становить 50-60% від "довоєнних" показників. Відповідно, за цим показником вартість Ocean Plaza могла знизитися вдвічі.

Кілька років тому купівлею Ocean Plaza цікавився київський девелопер Вагіф Алієв. За даними Liga.net, росіяни були готові продати ТРЦ за 250 млн дол, але Алієв давав не більше 150 млн дол. За оцінкою Forbes, наразі вартість Ocean Plaza сягає 180 млн дол.

На думку керівника одного з великих київських торгових центрів, у нинішній ситуації найкращим варіантом для держави буде не націоналізація Ocean Plaza, а передача об'єкта в управління профільним компаніям, в ідеалі – міжнародним.

На думку Заболоцького, Ocean Plaza можна продати, але пізніше.

"Держава може втратити десятки мільйонів доларів, якщо продасть актив у період кризи. Набагато економічно доцільніше віддати актив в управління профільної компанії, почекати, поки ринок стабілізується, ціни на нерухомість зростуть – і продавати. До цього часу держава може отримувати орендний дохід", – переконаний експерт.