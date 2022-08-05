Столичний Ocean Plaza, що досі належить росіянам, знову запрацює – ЗМІ

Торговельний центр Ocean Plaza з 11 серпня планує поновити роботу – раніше він зачинився з огляду на загрозу націоналізації, адже досі належить повʼязаній з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанії.

Про це пише український Forbes з посиланням на повідомлення до орендарів.

"Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати", — йдеться у листі. Зазначається, що про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товару орендарів повідомлять додатково.

Через кіпрську "Ocean Plaza Project Ltd" 33% торговельного центру належать компанії UPD Holdings Limited, що донедавна належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Решта компанії належить "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговельними центрами в Росії.

Як Хмельницький розповідав в інтервʼю Forbes, формально він ще залишається власником, адже не переоформив усі активи. Він припустив, що його бізнес-партнер Андрій Іванов, який викупив частку Хмельницького у UPD, міг придбати ще частку в Ocean Plaza, проте "51% точно належать російській компанії".

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, тоді сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Цю компанію заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг (під санкціями ЄС та США з 2014 року), чиї компанії побудували Кримський міст. До 2019 року вона контролювалася Лілією Ротенберг, дочкою Аркадія Ротенберга.

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Торговельний центр Ocean Plaza у Києві повідомив про припинення роботи, його мажоритарним власником досі є повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанія.

Наприкінці минулого року стало відомо, що бізнесмен Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому. АМКУ схвалив угоду 29 грудня, і сторони планували її укласти у січні 2022 року.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет дозволив UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.