АРМА отримало в управління ТРЦ Ocean Plaza, який належить росіянам

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В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень, серед них і один з найбільших торгово-розважальних центрів столиці.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

"Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора", - розповів генпрокурор.

Слідство встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися з ланцюга фінансових операцій на адресу громадян Росії.

"Останні надалі використовували їх, зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", – додав генпрокурор.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про столичне торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

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Раніше повідомлялось, що торговельний центр Ocean Plaza з 11 серпня планує поновити роботу – раніше він зачинився з огляду на загрозу націоналізації, адже досі належить повʼязаній з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом компанії.

Наприкінці минулого року стало відомо, що бізнесмен Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому. АМКУ схвалив угоду 29 грудня, і сторони планували її укласти у січні 2022 року.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет дозволив UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

ТРЦ Ocean Plaza запрацював у грудні 2012 року. Цього ж року ТРЦ було продано російській "ТПС-Недвижимость" Аркадія Ротенберга. Пізніше 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ.