Під "велику відбудову". Кому дістануться заводи будматеріалів та кар'єри, які забрали у росіян

Забезпечення будівельними матеріалами для відновлення зруйнованого війною житла може взяти на себе держава, яка відібрала у росіян заводи з їх виробництва.

Через два місяці після початку великої війни з російськими окупантами Верховна Рада дозволила конфіскувати активи росіян та білорусів на користь України. Одразу після набрання чинності прийнятого закону правоохоронці почали "полювання" на таке майно.

Одними з перших активів, арештованих судом, стали промислово-будівельні компанії. Йдеться про заводи, ліцензії на видобуток корисних копалин, техніку та нерухомість.

Арештоване майно передається в тимчасове управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Далі суд вирішує, що робити з цими активами.

З одного боку, держава ніколи не була ефективним власником і менеджером підприємств, тому продаж активів приватному бізнесу виглядає найлогічнішим кроком.

З іншого – спокуса мати будівельні активи напередодні початку "великої відбудови" країни на тлі дефіциту будматеріалів сильніша за курс на зменшення частки держави в економіці.

Росіяни піщаних кар'єрів

На початку червня суд заарештував активи ТОВ "Аерок" – статутний капітал (437,5 млн грн), 24 обʼєкти рухомого та нерухомого майна на Київщині та Львівщині, банківські рахунки. За розрахунками прокуратури, загальна вартість майна становить 2 млрд грн.

Компанія "Аерок" зареєстрована в Обухові на Київщині й входить до складу російської компанії "Група ЛСР". Ця група є другим за обсягами забудовником в Росії, вийшла на український ринок у 2007 році,

Українське підприємство виготовляє вироби із газобетону, бетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Аерок" є російський мільярдер Андрій Молчанов. За даними СБУ, він входить до найближчого оточення президента Росії, а його компанії будують житло для співробітників Федеральної служби безпеки та збройних сил РФ.

За даними дослідницької компанії PRO-Consulting, "Аерок" – один з найбільших виробників газобетону в Україні. Потужності заводів в Обухові та Березані перевищують 1 млн кубометрів на рік, в той час, як загальний обсяг виробництва газобетону в країні станом на 2020 рік становив близько 4 млн кубометрів.

Тож не дивно, що при такому положенні на ринку виручка "Аерок" у 2020 році перевищила 1,3 млрд грн.

Наприкінці червня суд арештував майно ще одного російського бізнесмена – Ігоря Наумця. Вартість підконтрольної йому ТОВ "Юнігран" та інших активів СБУ та Офіс генерального прокурора оцінили у понад 1 млрд грн.

"Юнігран" зареєстрована у Житомирській області, де видобуває щебінь та пісок у Малині, Пенізевичах та Коростені, а також на майданчику в Києві, в районі промзони Видубичі. Також компанія продає тротуарну плитку, гранітну брущатку тощо.

Підприємство має потужності для виробництва 7 млн тонн щебеню в рік. За даними Держстату, щорічно в Україні видобувається близько 70 млн тонн цього матеріалу.

В СБУ заявили, що комерційні структури Наумця займалися "масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків". За даними сервісу Youcontrol, виручка "Юніграну" у 2020 році становила 954 млн грн.

"Зароблені надприбутки вони виводили в РФ через розгалужену мережу офшорних компаній. Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів та підтримував терористичні організації на сході України", – заявили в Службі безпеки України.

Крім того, Росія була головним ринком збуту для "Юніграну". У 2013 році фінансовий директор групи розповідав, що 98% експорту щебеню припадає на РФ. Прибуток компанії від експорту у 2008-2021 роках сягнув щонайменше 930 млн грн.

Крім самого "Юніграну, арешт наклали на компанію "Будіндустрія сервіс ЛТД", "Бахчисарайський консервний завод", Коростенський карʼєр, машини, а також квартиру у центрі Києва, що належить Ігорю Наумцю.

У квітні суд заарештував акції та майно "Глухівського кар’єру кварцитів" на Сумщині, який належить корпорації "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.

За даними слідства, високочистий кварцит, кремній та феросиліцій незаконно експортувалися до РФ та реалізовувалися там на користь підприємств військово-промислового комплексу, зокрема – для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Вартість арештовано майна та активів Дерипаски сягає лише 10 млн грн. Їх, як і інші передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Віддам завод в хороші руки

Арешту активів росіян в Україні передує збір інформації з реєстрів нерухомості та майна. Після арешту і передачі майна АРМА агентство повинно впевнитися, що об'єкти справді існують.

"Ми отримуємо рішення суду з переліком активів і їздимо за адресами з інспекціями, щоб удостовіритися, що обʼєкти є", – пояснює ЕП начальник Управління менеджменту активів АРМА Олексій Таможанський.

В процесі досудового та судового слідства агентство діє за стандартною процедурою: проводить конкурс на управителя активу, той проводить конкурс на оцінювача, а далі відбувається оцінка активів.

На цих стадіях задача АРМА полягає в забезпеченні охорони та збереженні економічної вартості об'єктів.

До вироку суду підприємства або заводи можуть продовжувати свою роботу, виробляти продукцію, забезпечувати робочі місця. Щоправда, рахунки підприємств арештовані, тому можуть виникнути труднощі з виплатою зарплат, уточнює Таможанський.

Участь у конкурсі на управителя можуть брати участь як державні, так і приватні компанії, які відповідають кваліфікаційним критеріям.

Що робити з арештованим обʼєктом далі – передати управителю через конкурс, націоналізувати або інше – вирішує суд. Також пропрацьовується механізм, за якого ухвалювати відповідне рішення зможе Рада нацбезпеки і оборони або Міністерство юстиції.

На 20 липня рішення судів щодо згаданих компаній "Аерок", "Юнігран" та "Глухівський кар’єр кварцитів" відсутні.

Кому дістануться компанії росіян?

За даними Київської школи економіки, з 24 лютого сума збитків, завданих цивільній інфраструктурі, перевищила 100 млрд дол. 30% цієї суми припадає на дороги та інфраструктуру, 40% – на житлові будинки.

Відбудова пошкодженого майна збільшить ринок будівництва до небачених обсягів. Якщо фінансова складова питання вирішиться успішно, постане інша – забезпечення будівельними матеріалами.

Вже зараз деякі українські забудовники відчувають брак будматеріалів. Перш за все, причинами цього є порушення ланцюжків поставок імпорту, руйнація підприємств в зоні бойових дій та тимчасова окупація територій.

У відповідь на дефіцит та зростання цін в середині липня Кабінет міністрів утворив оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами.

"Штаб триматиме руку на пульсі ситуації та оперативно вирішуватиме проблемні питання забезпечення громад необхідними будівельними матеріалами. Це дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різного призначення", – зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Вирішити проблему дефіциту будівельних матеріалів за допомогою конфіскованих у росіян активів – це найлегший та найгірший шлях, зауважують співрозмовники ЕП у галузі будівництва.

Один з них каже, що у разі передачі заводів з виробництва газобетону і піщаних та щебеневих карʼєрів державним або "своїм" компаніям виникнуть ризики корупції та зловживань.

"Наявність власних підприємств з виробництва будівельних матеріалів спростить запуск програм із відбудови зруйнованої інфраструктури та житла. Але продукцію можуть продавати нижче ринку і перекладати збиток на платників податків. Крім того, зростання частки держави в ще одному секторі зашкодить рухові на ринки ЄС", – попереджає співрозмовник ЕП.

В АРМА потенційні ризики відкидають і запевняють, що конкурси на управління активами відбуваються прозоро та чесно.

Що ж до долі арештованих активів, то вона знаходиться в руках судів.