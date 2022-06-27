Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку

Велика війна Росії проти України загрожує існуванню багатьох українських бізнесів. Будівельний – не виняток, хоча про гучні банкрутства ще не йдеться.

На ринку склався простий механізм: зібрати кошти в покупців та пообіцяти звести їм житло. Проте в кризові часи така модель часто дає збій, і компанії без резервного капіталу обвалюються, залишаючи людей без квартир.

Після деокупації частини Київщини та відновлення роботи відділів продажів девелопери бідкаються, що покупців майже нема. На запитання, як ідуть продажі, директор великої компанії з управління активами відповів: "Нуль".

У квітні-травні більшість провідних київських девелоперів оголосили про часткове відновлення робіт на будівельних майданчиках. 1 червня це зробив і найбільший гравець – холдингова компанія "Київміськбуд".

Чи не єдиними великими гравцями, що не відновили роботу, стали компанії bUd development та ENSO, до яких має стосунок народний депутат від забороненої ОПЗЖ та колишній "смотрящий" за Києвом Вадим Столар.

Власники й керівники будівельних компаній Києва кажуть, що ситуація складна, і компанії Столара можуть піти з ринку. Чи варто хвилюватися інвесторам? Що відбувається в компаніях bUd та ENSO та які ще девелопери можуть зникнути?

Сірий кардинал з проросійським душком

Вадим Столар став відомим у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферою будівництва в Києві. Не в останню чергу цьому сприяла дружба з міським головою Віталієм Кличком та "власні" депутати в Київраді.

За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн дол. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва. Його батько Михайло володіє кількома будівельними компаніями, а мати Яна – туристичним агентством.

Суд заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя", проте Вадим Столар вийшов з неї в березні і з деякими колишніми членами ОПЗЖ увійшов до депутатської групи "Відновлення України". ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПЗЖ

Столар є співвласником щонайменше чотирьох девелоперських компаній, що працюють на ринку первинної нерухомості Києва: ENSO, BudCapital, IB Alliance та bUd development. Столар одноосібний бенефіціар лише в компанії ENSO.

У решті девелоперів його ситуативними партнерами є президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, співзасновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова та бізнесмен Степан Черновецький.

1 червня BudCapital оголосила про відновлення робіт на частині майданчиків. IB Alliance повідомила про відновлення будівництва ЖК Great, а 22 червня відкрився відділ продажу в іншому проєкті компанії – ЖК "Діброва парк".

Певні побоювання існували щодо найбільшої із згаданих компаній – bUd development. За словами керівника одного з девелоперів, вона була близька до повної зупинки роботи та виходу з ринку.

Директор асоціації, яка будує під брендом bUd development, Олексій Прокопенко заявив, що інформація про можливе банкрутство забудовника не відповідає дійсності: "Це маячня. Компанія не планує виходити з ринку. Нам вдалося зібрати 20% будівельників і ми поступово відновлюємо діяльність".

За його словами, партнери bUd вирішили відновити роботу відділів продажів та будівництво в комплексах з високим ступенем готовності. За повідомленням на сайті девелопера, відновилися роботи на ЖК "Старт", "Славутич 2.0", Salut та Symbol. У портфелі компанії також є ЖК "Арсенал House" та Oasis.

Ситуація в bUd development налагодилася, їй не загрожує доля "Укрбуду" та "Аркади", підтверджує інший столичний девелопер. Столар міг вийти зі складу "концесіонерів" компанії. Його партнерами в bUd були Кушнір та Молчанов.

"У bUd є різні партнери, тому вони планують запускати нові об'єкти", – каже співрозмовник. Прокопенко відмовився коментувати як присутність Столара серед партнерів bUd, так і його політичне становище в Україні.

20 червня суд заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя", проте Столар вийшов з неї ще в березні і з деякими колишніми членами ОПЗЖ увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України".

"Не відновлювати роботу – це чесно щодо інвесторів"

Ситуація в ENSO складніша. Хоча компанія записана на Андрія Руденка та Раміля Мехтієва, Столар, за інформацію джерел ЕП, є одноосібним вигодонабувачем у цьому девелоперському проєкті. "Столар іде (з ринку – ЕП). Це стосується ENSO", – каже керівник однієї із столичних будівельних компаній.

Інший співрозмовник підтвердив, що компанія може не відновити роботу. На початку червня ENSO повідомила, що призупинила діяльність на невизначений термін. Виконавчий директор компанії Раміль Мехтієв у коментарі ЕП додав, що ENSO не відновить роботу до завершення воєнного стану.

Серед причин – загроза життю та здоров'ю співробітників, порушені ланцюжки поставок імпортних матеріалів та мобілізація військовозобов'язаних будівельників. Позицію своєї компанії щодо інвесторів він називає чесною. Натомість інших девелоперів Мехтієв звинувачує в імітації діяльності.

"Подивіться на будівельні майданчики компаній, які оголосили про нібито відновлення робіт. У кращому випадку одна люлька їздить туди-сюди для видимості, у гіршому – взагалі нікого з будівельників немає", – каже він.

За підрахунками ЕП, у Києві частково відновили роботу компанії, на які припадають 80-90% столичного ринку нерухомості. За даними сервісу ЛУН, 15 червня в столиці будувалися 83 ЖК або 47% від показника лютого.

Гендиректор промислово-будівельної групи "Ковальська" Сергій Пилипенко заявив, що в Києві працюють не більше 25% майданчиків, а споживання будівельних матеріалів становить 15% від довоєнних обсягів.

Виконавчий директор ENSO переконує, що для репутації та фінансів його компанії краще оголосити про зупинку робіт, ніж імітувати діяльність. За словами Мехтієва, він не може купити необхідні імпортні матеріали, а невизначеність в роботі митниці створює ризики для безперервної роботи.

З такою думкою не погоджується власник однієї з найбільших київських будівельних компаній. Він переконує, що легко налагодив стабільні поставки.

"У мене такої проблеми нема. Я сказав своїм хлопцям купити – вони купили. Не знаю, чи то постачальники заздалегідь запаслися матеріалами, чи то товари включені до переліку критичного імпорту, але все їде", – каже співрозмовник.

На запитання, чи відновить ENSO роботу у випадку тривалого воєнного стану, Мехтієв відповів: "Якщо в Києві посилиться протиповітряна оборона, яка знівелює загрозу від російських ракет, то я припускаю, що ми відновимо роботу. Підкреслюю: за умови вирішення проблем з поставками імпорту".

Причетність Столара до ENSO Мехтієв спростовує. "З моменту появи ENSO пʼять років тому ЗМІ нас пов'язували з Миколою Мартиненком, Давидом Жванією і навіть з Петром Порошенком. Це все неправда", – каже він.

Менеджер відкидає ймовірність банкрутства компанії або виходу з ринку. "У мене на столі такого сценарію нема", – каже CEO. Загальна кількість інвесторів ENSO – 80-100 осіб, з яких 5-7% – так звані пакетні інвестори.

Це тільки початок?

Ситуація на будівельному ринку вкрай важка. Про це кажуть усі опитані ЕП девелопери. Забудовники залишилися без грошового потоку, а кількість охочих вкладати кошти в будівництво квартир зменшилася в тисячі разів.

Наповнити ринок ліквідністю можуть або зміна параметрів війни (завершення чи припинення активних боїв), або масштабні державні програми для внутрішньо переміщених осіб: "Доступна іпотека", "Велике будівництво житла".

Тимчасом девелопери намагаються вводити в експлуатацію будинки з рівнем готовності понад 90%. За іншими об'єктами затримки зростуть принаймні на рік.

У більш вигідному становищі перебувають сумлінні компанії, власники яких не "виймали" гроші з будівництв на власні потреби. Раніше такі шахрайства призвели до зникнення забудовників "Аркада" та "Укрбуд девелопмент".

"Я порахував баланс та охрінів. Навіть у мене деякі будинки пішли "в мінус" через ріст собівартості, хоча я ніколи не "виймав" гроші. Ті, хто "виймали", можуть не добудувати", – ділиться відомий київський девелопер.

У буремні часи на перший план виходять особисті якості і підприємницький хист. Деякі власники беруть у свої руки операційне управління. "Продажів нема, собівартість зросла на 30%. Стежити за конкурентами нема часу. Мені б зі своїм розібратися", – каже власник однієї молодої девелоперської компанії.

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