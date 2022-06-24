В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд

У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму суд арештував майно російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

Як зазначають у прокуратурі, розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб, яку організував громадянин РФ, незаконної діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов'язкових податків і плати за землю, виведенням коштів та фінансуванням тероризму (ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 258-5 КК України).

У СБУ додають, що організацією, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.

Встановлено, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення.

"Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні прокуратури.

"В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію", - додали в ОГП.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про бенефіціара гірничодобувної групи компаній "Юнігран" Ігоря Наумця.

Економічна правда