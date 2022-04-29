Суд наклав арешт на Глухівський кар’єр кварцитів Дерипаски

Суд за клопотанням прокурорів ОГП заарештував акції та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", який належить кіпрській "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, "Глухівський кар’єр кварцитів" Дерипаски здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині.

Далі видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до РФ та реалізовувалися там на користь підприємств військово-промислового комплексу, зокрема – для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Судом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн грн – майно та акції передано для управління в АРМА.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань заблокували постачання "компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу" з Глухівського кар’єру.

За даними Youcontrol, 100% компанії належить зареєстрованій на Кіпрі UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED.

Нагадуємо:

Дерипаска знаходиться під санкціями США ще з 2018 році за тісні зв’язки з президентом РФ Владіміром Путіним. Бізнесмен подорожував за російським дипломатичним паспортом і виконував обов’язки державного емісара за вказівкою Путіна. За даними Мінфіну США, зв'язки були настільки тісними, що Дерипаска відмивав путінські гроші через свою компанію та володів активами від його імені.

Після початку Росією повномастштабної війни проти України Британія також запровадила санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою Газпрому Міллєром.

Головними активами Дерипаски є Група En+ (що активи в електроенергетиці та частку в Rusal), Група ГАЗ та група Інгосстрах (фінанси).



