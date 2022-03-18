ІТ-галузь допоможе Україні вистояти у війні: опитування найбільших гравців

ЕП опитала сім найбільших українських ІТ-компаній, як вони працюють в умовах війни, який у них запас міцності та як вони допомагають країні.

У МВФ вже підрахували, що через військове вторгнення російських окупантів Україна може втратити до 35% ВВП. Прем'єр Денис Шмигаль озвучив конкретну цифру збитків – 565 млрд дол. І вона зростатиме.

"Економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей", – заявив 14 березня президент Володимир Зеленський.

В умовах війни однією з опор української економіки може стати ІТ-сектор. Лише за 2021 рік ця галузь зросла на 36% і принесла в країну 6,8 млрд дол експортної виручки. Це галузь в якій працюють 285 тисяч спеціалістів.

IT-компанії досить швидко адаптувались до роботи в нових умовах, здійснили масову релокацію персоналу. Попри війну продуктивність фахівців знизилась лише на 10%.

ЕП опитала сім найбільших українських ІТ-компаній, щоб з’ясувати, чи зменшились їх податкові платежі в умовах війни, як держава може підтримати галузь, чи скорочують персонал, чи відмовляються від них замовники і на який час вистачить запасу міцності.

Податки та працездатність

ІТ-галузь – одна з найбільш платоспроможних, тож її представники традиційно вчасно і в повному обсязі сплачують податки. Планові податкові платежі за останній квартал 2021 року на початку березня в державний бюджет перерахувала компанія GlobalLogic Ukraine, в якій працюють 7500 спеціалістів.

Втім деякі опитані ЕП компанії відмовились від звичного підходу сплати податків за підсумками звітного періоду та перерахували кошти наперед.

Так найбільша ІТ-компанія України – EPAM Ukraine, в якій працює 11,6 тисячі спеціалістів, заздалегідь сплатила до державного бюджету 50 млн грн податків. Це прогнозована сума податку на прибуток за перший квартал, розрахована на основі аналогічного періоду 2021 року.

"Всім фахівцям ми продовжуємо виплачувати компенсації та забезпечувати соціальні гарантії як і у довоєнний час. Тому зараз ми не можемо говорити про зменшення податкових платежів", – пояснює віцепрезидент, очільник EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк.

"Ми будемо платити все у повному обсязі. Цього кварталу N-iX підтримав ініціативу Tax Pay Forward – компанія наперед сплатила податки на суму 3,4 мільйона гривень", – повідомили у львівській ІТ-компанії N-iX.

В трьох з семи опитаних ЕП компаній констатували зменшення податкових відрахувань.

Що стосується продуктивності фахівців, то GlobalLogic Ukraine вона становить приблизно 87% від довоєнного рівня, а в N-iX – 90%.

"Наші клієнти з нами, вони нас підтримують і продовжують замовляти наші послуги. Майже всі наші фахівці евакуювались в Західну Україну, що дозволяє нам продовжувати роботу і сплачувати податки", – зазначили в N-iX.

Не виключено, що валютні надходження від ІТ-галузі в економіку України можуть знизитись через масову релокацію ІТ-фахівців за кордон та мобілізацію спеціалістів.

Треба відзначити, що найбільшу користь економіці приносять українські ІТ-фахівці, які отримують високі зарплати, прямо чи опосередковано "вливають" ці гроші в бюджет країни. За 2021 рік експортна виручка ІТ галузі, або простіше кажучи зарплати найманих 285 тисяч українських працівників становила 6,8 млрд дол.

Підтримка від держави

В умовах війни ІТ-компанії потребують лише одного – обмеження мобілізації представників галузі – технічних спеціалістів, які створюють цифрові продукти для іноземних замовників і відповідно заводять в України валютну виручку.

На питання про те, якої підтримки потребує галузь від держави, в GlobalLogic Ukraine і компанії Intellias (2006 спеціалістів) наголосили, що потребують обмеження мобілізації представників ІТ галузі – спеціалістів.

"Більшість наших спеціалістів – це чоловіки призовного віку, тому плани мобілізації до ЗСУ можуть суттєво вплинути на їх доступність. Відповідно, на наші можливості виконувати зобов'язання перед клієнтами, доходи бізнесу та експортні надходження до економіки України", – наголошують в GlobalLogic.

Таку ж точку зору підтримують в Intellias.

"Сьогодні IT галузь є однією з небагатьох індустрій, котрі продовжують наповнювати державний бюджет за рахунок валютних надходжень. Тому доцільною є пропозиція міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо обмеження мобілізації представників галузі – спеціалістів, які можуть боротися з агресором на своєму фронті", – кажуть в компанії.

В EPAM Ukraine вважають, що для деяких компаній корисним буде звільнення від сплати ЄСВ і виплати за програмою "єПідтримка".

Однак там не вважають, що ці податкові пільги будуть надто популярними серед ІТ-фахівців. Юрій Антонюк це пояснює тим, що сьогодні представники галузі демонструють небувалу готовність підтримувати країну наявними в них ресурсами.

Чи скорочують персонал

Всі сім опитаних компаній повідомили, що не скорочували і не планують скорочувати персонал. Це пов’язано з тим, що після початку війни обсяг замовлень практично не змінився. Річ у тім, що більшість ІТ-бізнесів були готові до такого сценарію розвитку подій – позитивну роль зіграв досвід роботи в умовах пандемії.

Деякі компанії заявили про плани розширювати мережу офісів розробки, щоправда за межами України: в Польщі, Хорватії.

"Це не перша криза для компанії, хоча звісно, сама болюча та жорстока", – кажуть в компанії ELEKS, де працюють 1775 спеціалістів.

"Попередній досвід утримання бізнесу за часів пандемії допомагає зараз діяти виважено та зберігати команду, не скорочуючи, а навіть наймаючи людей в Україні і в наших закордонних офісах", – додають в компанії.

Intellias трансформує систему наймання, фокусуючись на тих локаціях, де є потреба у нових спеціалістах.

"Паралельно ми працюємо над розгортанням нашої стратегії глобальної присутності. Ми вже маємо розробницький офіс в Польщі (Краків), а також готуємось до відкриття ще трьох офісів у Польщі (Варшава, Вроцлав, Гданськ) та офісу в Хорватії (Загреб)", – зазначають в Intellias.

Наразі компанія вивчає ринки, де потенційно може відкрити додаткові розробницькі центри. В пріоритеті – локації в Європейському Союзі. "Також ми аналізуємо ринок Латинської Америки та Азії", – наголошують айтівці.

Чи відмовляються замовники від співпраці

Майже всі опитані ІТ-компанії заявили про те, що попри війну кількість замовників в них не змінилась. Навіть навпаки – деякі замовники, з огляду на обставини в Україні, розширюють обсяги співпраці, пропонують допомогу, роблять значні грошові пожертви на гуманітарну допомогу.

"Клієнти підтримують нас не лише словами та своїм бізнесом – багато з них роблять значні пожертви на потреби України", – зазначають в N-iX.

"За чей час лише кілька клієнтів прийняли рішення припинити співпрацю з Intellias в зв’язку з війною. Проте ми щодня відчуваємо неймовірну підтримку з боку клієнтів, які з нами залишились. Багато з них пропонують свою допомогу та висловлюють готовність приймати у себе наших спеціалістів та спеціалісток", – розповідать у компанії.

"Сьогодні ситуація залишається стабільною, – стверджують в EPAM Ukraine, – Переважна більшість клієнтів продовжують співпрацю. Деякі з них – навіть розширюють її обсяги. А також постійно отримуємо від багатьох із них пропозиції про допомогу. Такі підтримка та віра в Україну вражають".

На який час вистачить запасу міцності

Більшість ІТ-компаній ухилилась від прямої відповіді на питання щодо "запасу міцності".

За тональністю деяких коментарів можна зробити висновок, що найбільш впевнено в довгостроковій перспективі відчувають себе великі гравці, які мають потужні материнські компанії за кордоном.

Втім гравці меншого масштабу заявляють про те, що знають, як забезпечити стабільну роботу в поточних умовах і працюють відповідно до короткострокового плану.

"Наразі ми маємо значну підтримку з боку штаб-квартири компанії, материнської компанії Hitachi та всіх наших замовників", – зазначють в GlobalLogic Ukraine.

"За умови відновлення продуктивності команд та виконання наших проєктних зобов'язань перед клієнтами ми маємо всі можливості продовжувати працювати у такому режимі тривалий час і підтримувати наших спеціалістів, членів їх родин, захисників України у цій війні та допомагати відновлювати країну після перемоги!", – додають в компанії.

В ELEKS кажуть, що в поточній ситуації загальної невизначеності готують короткострокові плани.

"Але разом з тим робимо певні фінансові кроки для збереження стабільності компанії та виплати компенсацій спеціалістам. Довелося відтермінувати деякі бонусні виплати до закінчення війни", – зазначають в компанії.

Від початку відкритого російського вторгнення на територію України, яке відбулося 24 лютого, ELEKS перерахував 600 тис грн і передав 50 тис дол на потреби армії. Від 28 лютого компанія на щоденній основі переказує на користь ЗСУ 750 тис грн.

"Зараз час єдності та невтомної праці на всіх фронтах. Фінансово наша компанія стабільна, ми будемо продовжувати нашу роботу, допоки наші люди залишатимуться у безпеці", – переконують в N-iX.