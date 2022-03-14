Українська економіка може впасти на щонайменше 10% цьогоріч через війну

фото нбу

Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 млрд доларів зовнішнього фінансування цьогоріч, а ВВП країни скоротиться на 10% якщо війна закінчиться найближчим часом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт МВФ.

Проте скорочення економіки може бути значно глибшим, у діапазоні від 25% до 35%, на основі даних про скорочення ВВП в режимі реального часу в таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія та Ємен, вважає МВФ.

Оцінки фонду щодо потреб у фінансуванні України при цьому повинні розглядатися як абсолютний мінімум та як місток до моменту, коли післявоєнна комплексна оцінка дозволить оцінити справжні потреби у фінансуванні, які, ймовірно, будуть значно вищими.

Крім того, МВФ створює трастовий фонд, який дозволить державам спрямовувати ресурси в Україну, зазначили посадовці МВФ на брифінґу у понеділок. Наразі невідомо, скільки такий фонд може акумулювати грошей для потреб України.

Нагадуємо:

Збитки, які російська армія завдала інфраструктурі України, сягають щонайменше 120 млрд дол або майже 3,6 трлн грн.

Валовий внутрішній продукт України торік сягнув 5,5 трлн грн, а реальний ВВП зріс на 3,4% після року пандемії.