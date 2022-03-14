Українська економіка може впасти на щонайменше 10% цьогоріч через війну
Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 млрд доларів зовнішнього фінансування цьогоріч, а ВВП країни скоротиться на 10% якщо війна закінчиться найближчим часом.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт МВФ.
Проте скорочення економіки може бути значно глибшим, у діапазоні від 25% до 35%, на основі даних про скорочення ВВП в режимі реального часу в таких країнах, як Ірак, Ліван, Сирія та Ємен, вважає МВФ.
Оцінки фонду щодо потреб у фінансуванні України при цьому повинні розглядатися як абсолютний мінімум та як місток до моменту, коли післявоєнна комплексна оцінка дозволить оцінити справжні потреби у фінансуванні, які, ймовірно, будуть значно вищими.
Крім того, МВФ створює трастовий фонд, який дозволить державам спрямовувати ресурси в Україну, зазначили посадовці МВФ на брифінґу у понеділок. Наразі невідомо, скільки такий фонд може акумулювати грошей для потреб України.
Нагадуємо:
Збитки, які російська армія завдала інфраструктурі України, сягають щонайменше 120 млрд дол або майже 3,6 трлн грн.
Валовий внутрішній продукт України торік сягнув 5,5 трлн грн, а реальний ВВП зріс на 3,4% після року пандемії.
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