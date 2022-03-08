Німецька BASF продовжує роботу в Росії після заяв про припинення поставок

Німецький хімічний концерн BASF, один з лідерів серед виробників хімічних засобів захисту рослин, продовжить здійснювати поставки в Росію, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про їх зупинку.

Відповідні листи постачальникам з боку російського керівництва компанії BASF є в розпорядженні ЕП.

На початку війни в Україні, 24 лютого, німецька компанія BASF повідомила про припинення постачання засобів захисту рослин фермерам у Росії. Проте вже 4 березня відмовилася від свого рішення, заявивши, що поставки будуть відновлені.

6 березня у BASF повідомили, що компанія заморозить нові бізнес-напрями в Росії та Білорусі, але вже наявні підрозділи працюватимуть далі.

У 2021 російський ринок склав 1% загальної виручки BASF.

Свого часу BASF допоміг Росії та Газпрому посилити газову залежність ЄС. У 2015 рр компанія обміняла свої газові об’єкти в Європі Газпрому - величезні підземні сховища газу в Редені та Ємгумі (Німеччина) та Гайдах (Австрія), розвідку та видобуток нафти і газу в південній частині Північного моря в обмін на частку 25% плюс одна акція блоків IV і V в Ачимівського пласту Уренгойського газоконденсатного родовища в Західному Сибірі.

Німецька компанія також була партнером по Північному потоку 2.

Під час Другої світової війни хімічні заводи BASF співпрацювали з нациським режимом Адольфа Гітлера.