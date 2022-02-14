Норвезька авіакомпанія припиняє польоти над Україною

unsplash

Норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною через "ситуацію з безпекою".

Джерело: директор з комунікацій авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2

Деталі: Авіакомпанія не літає конкретно до аеропортів України, але використовує авіаційний простір західної частини держави для польотів, наприклад, до Угорщини чи Туреччини.

У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України.

Пряма мова Тумана: "Ми ухвалили це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження.

Безпека завжди на першому місці".

Нагадаємо: Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Передісторія:

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

Українська правда