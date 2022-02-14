Норвезька авіакомпанія припиняє польоти над Україною
Норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною через "ситуацію з безпекою".
Джерело: директор з комунікацій авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2
Деталі: Авіакомпанія не літає конкретно до аеропортів України, але використовує авіаційний простір західної частини держави для польотів, наприклад, до Угорщини чи Туреччини.
У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України.
Пряма мова Тумана: "Ми ухвалили це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження.
Безпека завжди на першому місці".
Нагадаємо: Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.
Передісторія:
- Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
- Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.
- Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.
- Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.
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