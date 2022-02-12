Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до Києва

"Панікують ті, хто хотів заробити на Україні". Міністр фінансів про вплив військ РФ на стабільність економіки Загроза масштабної агресії з боку РФ поки що завдає Україні суто фінансової шкоди. Як держава реагує на відплив інвесторів, де братиме кошти на зарплати, пенсії та реалізацію проєктів президента.

Аграрний мільярдер Олег Бахматюк: у мене 2 мільярди доларів кредитів, усі вони прострочені Чому агрохолдинг "Укрлендфармінг" коштує нуль або навіть мінус, як його власник, на якого в Україні чекає арешт, воює з НАБУ і стримує кредиторів, та на що він сподівається.