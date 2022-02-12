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Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до Києва

Субота, 12 лютого 2022, 18:00

Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України. Наступний рейс, запланований на сьогоднішню ніч (12 лютого), також буде скасовано.

Про це пише місцеве видання nos.

Зазвичай KLM літає до Києва двічі на день. Представник компанії не дає порад клієнтам, чий рейс скасовано. За її словами, мандрівникам слід звертатися за консультацією до Міністерства закордонних справ.

Нагадуємо:

Посольство Нідерландів в Україні рекомендувало своїм громадянам залишити країну якнайшвидше.

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авіа

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