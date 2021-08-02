Корупція та тарифи для Ахметова: за що в летять голови в "Укрзалізниці"

УЗ чекає чергова зміна керівництва. Цього разу ініціатором кадрових рішень виступила Рада національної безпеки і оборони. І не спроста. В чому звинувачують керівництво монополії та хто наступний очолить компанію?

Після кількох спроб приборкати корупцію на "Укрзалізниці" влада зрештою визнала свою поразку. І підключила до процесу виведення компанії з кризи важку артилерію.

Питання діяльності "Укрзалізниці" в п'ятницю розглядала Рада національної безпеки і оборони. По її звершенні секретар Ради Олексій Данилов анонсував "кардинальні, в тому числі, кадрові рішення" в державному монополісті залізничних перевезень.

За останні два роки кадрові ротації в керівництві державної компанії стали буденністю. При Зеленському тимчасові керівники в "Укрзалізниці" змінювалися вже 5 разів, а єдиний повноцінний голова правління Володимир Жмак протримався біля керма монополії лише 6 місяців.

Тепер крісло захиталося під Іваном Юриком, який в статусі "в.о." керує компанією з березня цього року. Що стало причиною?

В розпорядженні ЕП опинився документ, на основі якого РНБО в п'ятницю ініціювало перед Кабінетом міністрів введення "тимчасового керівництва" в "Укрзалізниці". Крім того уряду доведеться "негайно вчинити дії по стабілізації роботи компанії".

Через що в "Укрзалізниці" може змінитися вже шостий керівник за два роки та хто може стати наступним очільником компанії?

Хто може очолити "Укрзалізницю"

Суть восьмисторінкового документу, підготовленого співробітниками Служби безпеки України за дорученням РНБО, зводиться до того, що в усіх бідах "Укрзалізниці", таких як неефективність та корупція, винні "відсутність стабільного та прогнозованого менеджменту".

Стабілізувати роботу компанії, на думку авторів документу, зможе введення тимчасового керівника. Йдеться не про виконувача обов’язків, а саме про "тимчасового керівника". Щось на кшталт "тимчасового адміністратора" в проблемних банках.

При цьому, як стверджують співрозмовники ЕП, ротації можуть торкнутися не лише голови та членів правління "Укрзалізниці", а й членів наглядової ради. В кожному з цих органів сьогодні працюють по пять осіб.

В таборі поки що діючого в.о. голови правління компанії Івана Юрика кажуть, що останній доволі спокійно ставиться до заяви з боку РНБО, оскільки законодавчих механізмів для ротації такого роду не бачить.

Відповідно до статуту "Укрзалізниці" звільнити голову правління компанії може наглядова рада, кадрові рішення по якій приймають лише загальні збори. Функції останніх виконує уряд.

Однак, як показує досвід "Нафтогазу", при бажанні переворот в найбільших державних підприємствах можна здійснити і за декілька годин.

Хто може тимчасово очолити "Укрзалізницю"? Співрозмовники ЕП в уряді називають прізвище Олександра Кубракова, який відносно нещодавно змінив місце керівника "Укравтодору" на міністра інфраструктури.

Однак тут знову ж таки виникають питання до процедури призначення.

Справа в тому, що поєднувати посаду міністра та керівника "Укрзалізниці" Кубраков не може через конфлікт інтересів. Тому залишається варіант із перепідпорядкуванням державної компанії безпосередньо Мінінфраструктури, що дасть Олександру Кубракову набагато більше важелів впливу на монополію.

Утім, судячи з того, що кадрові питання найбільших держпідприємств стали виноситися на розгляд РНБО, не виключено, що у випадку зміни керівництва компанії українці стануть свідками кадрових ноу-хау.

Через що влада вирішила позбутися чинного керівництва компанії? Документ, який потрапив в розпорядження редакції детально пояснює масштаби проблем в "Укрзалізниці".

Заради справедливості зазначимо, що більшість з них відома вже давно і не вирішувалася роками.

Що виявила Служба безпеки України

Кризу, в якій опинилась "Укрзалізниця", спричинили дев'ять факторів.

Перший з них – проблеми з тарифами.

У документі наголошується, що через недосконале тарифне регулювання тільки в останні 4 роки компанія втратила майже 100 млрд грн.

"Подальша робота компанії в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства", - вважають в СБУ.

Мова йде про різницю в тарифах для різних класів вантажів – дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди за рахунок інших вантажовідправників і за самої "Укрзалізниці".

Чисельні спроби змінити щось в цьому напрямку завжди зупинялися лобістами олігарха Ріната Ахметова, чий бізнес отримує найбільші преференції від чинних тарифів на залізничні перевезення.

Через це компанія опинилась в критичному фінансовому стані.

Другий фактор – ключова проблема – кредитний портфель, який в "Укрзалізниці" на сьогодні становить 35,8 млрд грн. Ще 19,1 млрд грн компанія має виплатити по боргам "Донецької залізниці".

Одним з головних кредиторів останньої є дочка російського "Сбербанку". Щоправда по стягненню боргів "Донецької залізниці" встановлений мораторій.

Цього року "Укрзалізниця" має повернути 7,7 млрд грн. І це лише основна сума боргу, яка не враховує відсотки за користування кредитними коштами.

"Проблема з обслуговуванням боргових зобов'язань наразі не вирішена і загрожує дефолтом залізниці", – наголошується в документі.

Третій критичний елемент – корупція, яка вразила майже всі аспекти діяльності компанії. І керівництво "Укрзалізниці", як зазначається в документі, сприяє цій корупції замість того, щоб з нею боротися.

За даними правоохоронців, за останні два роки щодо посадовців компанії зареєстровано 237 кримінальних проваджень, а загальна сума збитків – понад 1 млрд грн.

"Посадовці залізниці сприяють у постачанні запчастин та обладнання неналежної якості та невідомого походження, через які виникають надзвичайні події", – йдеться у зверненні.

Примітно, що в середині липня очільниця тимчасової слідчої комісії Верховної ради, створеної для перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці" Юлія Гришина назвала значно більшу суму від корупції на закупівлях компанії.

"Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 мільярдів гривень за 2020 рік – це 1 мільйон гривень у годину", – повідомила Гришина.

Проблемою є і завищення обсягів ремонтних робіт, до виконання яких залучаються сторонні організації, хоча структурні підрозділи компанії можуть впоратися із цим самостійно.

Окремим пунктом виділені маніпуляції у фінансовій сфері, що "не можуть відбуватись без сприяння вищого керівництва компанії".

Приклад – передчасне підписання угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку на фінансування проектів, які неможливо було реалізувати у передбачені строки, через що вже втрачено 5 млн дол.

Четвертий фактор – управлінська криза. Попри очікування, що після формування наглядової ради у 2015 році ситуація покращуватиметься, відбувається постійне знецінення активів "Укрзалізниці" (орієнтовно на 10 млрд грн щороку. – ЕП).

Крім того, у наглядової ради регулярно виникають конфлікти із правлінням щодо розвитку компанії та кадрової політики.

Це призводить до частої зміни голови та членів правління або взагалі до їх тривалої відсутності.

За останні 1,5 роки "Укрзалізниця" мала діючого голову правління лише 6 місяців. За останні 2 роки керівник змінювався 5 разів. Решта часу проходила в режимі постійно триваючих конкурсів.

Така невизначеність, наголошують автори аналітичної записки, призвела до критичної ситуації на підприємстві та створює загрозу життєвим інтересам Україні.

Як наголошується, протягом останнього року відбуваються постійні та системні зриви тендерних процедур на закупівлю електроенергії, необхідної для забезпечення роботи підприємства.

При цьому ціна закупівлі електроенергії виявляється вище середньоринкової.

Сама електрифікація окремих ділянок залізничної дороги проходить за повільною процедурою.

Наприклад, угоду щодо електрифікації напрямку Долинська–Миколаїв–Колосівка підписали 14 квітня 2021 року, проте вибірка коштів розпочнеться лише у третьому кварталі цього року, що призводить до затягування процесу.

Низькі темпи електрифікації призводять до того, що "Укрзалізниця" закуповує дизпаливо з країни агресора замість того, щоб швидше перейти на вітчизняну електроенергію.

Сьомий фактор – проблеми зі швидкісними та контейнерними перевезеннями.

Високоефективні види перевезень не поширюються, для їх розвитку не концентруються інвестиційні ресурси. Більш того акумульовані цим бізнесом кошти централізуються і губляться в загальній неефективності.

Крім того, наша країна системно втрачає транзит контейнерних поїздів – за 1 півріччя 2021 року через Україну проїхало у 10 раз менше контейнерних поїздів, ніж через сусідні країни.

Відсутність стратегії розвитку інформаційних систем "Укрзалізниці" призводить до хаотичного впровадження ІТ-проектів з завищеною вартістю володіння та унеможливлює створення єдиного інформаційного простору компанії.

Окремий розділ документу присвячений стану матеріально технічної бази. В ньому детально описані проблеми, які на залізниці накопичувалися роками та з кожним роком ситуація лише погіршувалася.

Йдеться про зношеність тягового рухомого складу, пасажирських вагонів, критичний стан вантажного парку, непрофільні активи, проблеми в безпеці руху та у взаємодії з персоналом компанії.

Середній рівень зносу вантажного парку – 90%, а "стан пасажирського рухомого складу доведено до критичного". Капітального ремонту і реконструкції потребують понад 11 тис км залізничних колій, або 31% від загальної протяжності експлуатованих колій (39,4 тис км).