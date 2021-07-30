"Небезпечні процеси в фінансовій діяльності": Данілов анонсував кардинальні кадрові зміни в УЗ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про небезпечні процеси в фінансовій діяльності "Укрзалізниці" та не виключив ухвалення кардинальних кадрових рішень в компанії.

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони в п’ятницю.

"Ми звертаємо увагу, що в роботі "Укрзалізниці" на сьогодні є доволі небезпечні процеси з точки зору фінансової діяльності, в забезпеченні сталого функціонування цієї системи", - відзначив Данілов.

"РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися зі станом справ та у разі необхідності ухвалити кардинальні в тому числі кадрові рішення з цього питання", - додав він.

Нагадуємо:

Наприкінці квітня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради закликала Кабмін звільнити усіх членів правління "Укрзалізниці" разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів Наглядової ради.

До цього слідча комісія заявила, що фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік є нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Наглядова рада "Укрзалізниці" у квітні прийняла рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, в.о. голови правління став Іван Юрик.

Микола Топалов, ЕП