Ядро системи. Хто і навіщо хоче перетворити смартфони на касові апарати

ЕП пояснює, чому потрібно реформувати сферу касових апаратів, як у податковій з'явилась система е-Receipt та яке відношення до неї має фірма M.E.Doc, через програмне забезпечення якої у 2017 році була здійснена кібератака на Україну (рос)

Вместо касссовых аппаратов и изнурительных походов к налоговикам с тоннами бумаги — электронный учёт и чек в смартфоне, планшете или компьютере. Летом 2018 года премьер Владимир Гройсман уверял, что вскоре бизнес расстанется с касовыми аппаратми.

Анонсированная главой Кабмина реформа сферы РРО должна была позволить взять под контроль финансовые оборты предпринимателей, провести масштабную детенизацию и привлечь дополнительно в госбюджет десятки миллиардов гривень.

Прошло полгода, но ни одного подходящего устройства в реестре РРО, который ведет налоговая, за это время так и не появилось. При этом ГФС продвигает свою систему для замены кассовых аппаратов — е-Receipt.

Что это за система, при каких обстоятельствах она появилась в ГФС и какое отношение к ней может иметь ГК M.E.Doc, через ПО которой в 2017 году на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака.

Почему Украине нужна реформа сферы РРО

Кассовый аппарат или регистратор расчетных операций (РРО) — это устройство, которое через интернет передает в налоговую информацию о каждой операции купли-продажи.

Этот аппарат обязан использовать бизнес с оборотом более 1 млн грн в год. По данным ГФС, сегодня в Украине 109 тысяч предприятий зарегистрировали 283 тысяч РРО. Одно предприятие может регистрировать несколько устройств.

Распространение кассовых аппаратов позволяет снижать уровень теневой экономики и внедрять принципы безналичной экономики.

Тем не менее, несмотря на значительный потенциал в деле борьбы с теневой экономикой, РРО — все еще нишевое, дорогое и малодоступное устройство, использование которого сулит украинскому бизнесу регулярные штрафы от налоговой службы, финансовые и временные потери, связанные с его покупкой и обслуживанием.

На это есть несколько причин.

Во-первых, процедура покупки, регистрации, учета и обслуживания РРО чрезвычайно бюрократизирована.

Во-вторых, цены на РРО крайне завышены, учитывая стоимость основных технических компонентов устройства. "Начинка" РРО по сложности уступает "начинке" смартфона. РРО также проигрывает смартфону с точки зрения набора функций.

Тем не менее, в Украине РРО продаются по 7-20 тыс грн.

Регистрация кассового аппарата в Украине: восемь кругов бюрократии

По словам премьера Владимира Гройсмана, ежегодно бизнес тратит до 2 млрд грн на принудительные ежемесячные услуги сервисного обслуживания РРО.

Кроме того, ГФС каждый год штрафует бизнес на сотни миллионов за мелкие нарушения в сфере применения РРО. Так, в 2017 году налоговая оштрафовала бизнес по таким нарушениям на 387 млн грн. Это на 25% больше, чем в 2016 году.

Реформа РРО от Гройсмана

Впервые о реформировании сферы РРО в начале 2018 года заявил Владимир Гройсман. 31 января 2018 года на заседании Кабмина он заявил:

"Сегодня достаточно гаджетов, которые можно использовать для учета продаж, а не заставлять людей платить непомерные средства".

Через несколько месяцев, 13 июня 2018 года, правительство приняло постановление №472, которое должно было открыть рынок Украины для производителей инновационных недорогих РРО.

Еще чуть позже Минфин создал межведомственную комиссию из представителей Минэкономики, ГФС, НБУ, Госспецсвязи, Госагентства по вопросам электронного правительства, неправительственных организаций и бизнеса.

Комиссия должна собирать предложения от поставщиков инновационных РРО, проверять устройства на соответствие требованиям нормативных актов и через ГФС вносить подходящие устройства в госреестр РРО, который ведет налоговая.

До 31 декабря 2019 года в реестре должны остаться только лучшие РРО, которые бизнес сможет использовать на постоянной основе.

"Над этим должна работать межведомственная рабочая группа. Она уже заседала трижды: утвердила концепцию и составила список документов. Все (заинтересованные производители РРО. — ЭП) должны подаваться, но ни один поставщик решений на эту группу в Минфине не подавался.

Рядом идет параллельный процесс, совершенно незаконный и нигде не описанный: ГФС рассказывает о каких-то е-чеках и смартфонах", — говорит участник межведомственной группы Минфина, экс-директор департамента региональной сети ООО "Электрум пеймент систем" Игорь Дядюра.

Здравствуйте, я е-Receipt

Собеседник ЭП говорил о системе регистрации электронных кассовых чеков e-Receipt ("Е-чек"). О разработке системы e-Receipt общественность узнала от главы ГФС Мирослава Продана.

На встрече с Гройсманом главный налоговик страны предствлял её так:

"Инновационная система будет предусматривать онлайн-регистрацию устройств (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны) без представления в контролирующие органы любых бумажных документов и не будет требовать абонентской платы за пользование им".

И это уже работает, сейчас любой желающий может зайти на сайт ГФС , скачать приложение для Windows или Android и превратить ПК, смартфон или планшет в РРО. Пока — в тестовом режиме. Использовать систему ещё в реальном бизнесе нельзя.

По данным Европейск ой бизнес-ассоциаци и , к пилотному проекту e-Receipt присоединилось около 100 компаний. "Они передают данные в ГФС с помощью электронной системы регистрации расчетных операций", — пишет ЕБА.

В "Нова пошта" также не скрывают своего оптимизма по поводу возможностей, которые открывает для бизнеса новая система.

"Если все заявленные функции системы будут реализованы, пользоваться ею будет удобно и компаниям, и клиентам. С запуском "Е-чек" должна ускориться процедура регистрации и перерегистрации РРО.

Клиенты получат удобную систему доступа к информации о своих покупках, в которой будет возможность поиска и просмотра фискального кассового чека в электронном кабинете плательщика", — считает директор операционного департамента ООО "Пост финанс", ГК "Нова пошта" Ольга Казанцева.

Несмотря на восторженные отклики бизнеса, в истории с е-Receipt непонятно, почему именно с этой системой начала сотрудничать ГФС и кто является создателем.

Кто стоит за е-Receipt

ГФС пишет, что она сама обеспечила разработку и функционирование системы e-Receipt.

Хотя ГФС это не типично: большинство ключевых ИТ-систем для налоговой разрабатывают и обеспечивают их сервисное обслуживание частные компании. Это легко проверить через систему РroZorro.

Например, ИТС "Единое окно подачи электронной отчетности" и ИТС "Система приема и обработки электронной отчетности" обслуживает ООО "Интеллект-софт". ИТС "Управление документами" обслуживает ООО "Новатум", ИТС "Налоговый блок" — ООО "Програмика".

Один из спикеров ЭП, который просил на него не ссылаться, сказал, что систему e-Receipt "продвигает та же компания, которая разрабатывает ПО для электронного документооборота с ГФС — M.E.Doc".

M.E.Doc — это торговая марка, которая с 2010 года принадлежит Олесе Линник. ПО под торговой маркой M.E.Doc разрабатывает ООО "Интеллект-сервис", которое принадлежит отцу Олеси Линник Сергею Линнику. Ему также принадлежит ООО "Интеллект-софт", которое в 2014 году разработало и передало ГФС "Систему приема и обработки электронной отчетности".

M.E.Doc продает по подписке физлицам-предпринимателям и юридическим лицам, в частности, госструктурам, ПО для подачи отчетности в контролирующие органы и ПО для электронного документооборота.

В 2017 году тогдашний руководитель "Интеллект-сервиса" Олеся Билоусова сказала, что программы M.E.Doc установили около 500 тыс клиентов на 1 млн компьютеров.

Тем не менее, в самой компании отрицают, что занимаются разработкой е-Receipt.

"Не знаю, как другие, но мы не разрабатываем систему е-Receipt для налоговой, потому что они это делают самостоятельно. Какими-то своими силами. Это их проект и это их разработка", — заявила управляющий партнер компании М.E.Doc Олеся Линник.

Управляющий партнер компании М.E.Doc Олеся Линник Фото medoc.ua

"Они просто пригласили всех желающих разработчиков или крупных клиентов, например, "Нову пошту", и предоставили инструмент под названием API к своему кабинету. В его рамках дальше каждый разработчик может создать продукт для своих пользователей либо для своей компании.

Мы поучаствовали в этом пилоте — воспользовались этим API и сделали свой вариант мобильного приложения и офлайновые разработки потенциально для пользователей наших продуктов, но это пока просто пилот", — добавила она.

В то же время на сайте компании можно найти три публикации, посвященные e-Receipt.

В публикации за 27 сентября 2018 года написано: "Нашей команде M.E.Doc как эксперту в области е-документооборота выпала прекрасная возможность принять активное участие в разработке и реализации пилотного проекта ГФС e-Receipt по модернизации существующей системы фискализации".

"Наше участие — как разработчиков по пилотному проекту ГФС. Там (на сайте — ЭП) не написано, что мы разрабатываем что-то для ГФС. Есть внешние сервисы, которые ГФС предоставляет на уровне API. Вот на уровне API есть пилот с нашей стороны в виде мобильного приложения и в виде офлайн-приложения", — объяснила Линник.

По ее словам, под e-Receipt нужно десять лет реформировать нормативную базу.

Кибератака вируса Petya.A через M.E.Doc

Компания M.E.Doc стала известна в Украине 27 июня 2017 года.

Тогда через ее ПО компьютеры Кабмина, "Укрпочты", "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентра", "Киевстара", Vodafone, Lifecell, канала ATR, "Укрзалізниці", Киевского метрополитена, Сбербанка, "Нової пошти", аэропорта "Борисполь" и других компаний атаковал компьютерный вирус Petya.A.

Попадая в компьютер, вирус распространялся по внутренней сети компании, шифровал данные и за расшифровку требовал заплатить 300 долл в биткоинах. Деятельность госучреждений и бизнеса была парализована на несколько дней. По оценкам экспертов , в результате кибератаки Украина потеряла 0,5% ВВП или примерно 10 млрд грн.

После атаки сотрудники прокуратуры, Киберполиции и СБУ провели обыски в компании "Интеллект-сервис" и изъяли серверы. Глава МВД Арсен Аваков 5 июля 2017 года написал в Facebook, что в ходе обыска у фирмы "Интеллект-сервис" были изъяты программные и аппаратные средства.

Через несколько дней начальник Киберполиции Сергей Демидюк в интервью изданию The Associated Press сказал, что компания пренебрегла предостережениями относительно безопасности своих технологий.

ЭП не удалось найти в Едином судебном реестре уголовные дела против владельцев и руководителей юридических лиц, отвечающих за разработку ПО M.E.Doc. Зато удалось найти два судебные решения Апелляционного суда Киева, которые отменили арест и изъятие серверов .

Согласно указанным судебным решениям, следствие установило, что разработчиком ПО M.E.Doc является группа компаний: "Дабл-ю нет юкрейн", "Мир ИТ-технологий", "Украинский специальный оператор", "Интеллект-софт", "Интеллект ХХІ столетия", "Системы интеллект", "ИТ-эксперт".

В группу входит и "Интеллект-сервис", где полиция и СБУ проводили обыск.

По данным РroZorro, с 2016 года по 2018 год эти компании поставили в госструктуры ПО на 75 млн грн. Из них 43,7 млн грн получили "Интеллект-сервис" и "Интеллект-софт", 79% которых принадлежат Сергею Линнику.

Среди клиентов этих двух компаний — аппарат СНБО, ГФС, Генпрокуратура, НАБУ, Минфин, Конституционный суд, Государственная судебная администрация, Укроборонпром, "Нафтогаз", Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минздрав, Госстат, Госслужба по вопросам труда, ФГИ.

Там же ПО покупали Центр противодействия киберугрозам Госспецсвязи, "Укргаздобыча", Минюст, секретариат Кабмина, Пенсионный фонд, Апелляционный суд Киева, Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия.

Вместо вывода

Процесс внедрения инновационных РРО, анонсированный премьер-министром Владимиром Гройсманом 31 января 2018 года, привел к созданию в ГФС системы е-Receipt, в разработке и реализации которой мог принимать участие разработчик ПО M.E.Doc.

Кроме того, ГК M.E.Doc разработала и сопровождает ключевые информационно-телекоммуникационные системы ГФС. Сейчас компания занимает доминирующее положение среди программ для подачи налоговой отчетности и налоговых накладных.

Владелец компаний-разработчиков ПО M.E.Doc также внедрил в ключевых высших органах государственной власти собственную комплексную систему автоматизации предприятия IS-pro и занимается ее обслуживанием.

Что касается e-Receipt, то ГФС планирует по результатам тестирования подать в Минфин предложение по участию системы в экспериментальном проекте тестирования инновационных РРО согласно постановлению правительства №472 .

Однако из доступного описания системы e-Receipt можно сделать вывод, что она не проходит в экспериментальный проект по критериям, заданным постановлением. Критерии описаны в "Порядке реализации экспериментального проекта…", который дополняет постановление.

В нем написано, что в проекте могут принимать участие комплексы, содержащие часы-календарь с отдельным элементом питания, запоминающее устройство, модуль безопасности, созданный по технологии НБУ. В то же время, в системе e-Receipt всего этого нет. Есть только приложения для Windows и Android.