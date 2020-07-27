Дубілет оголосив про запуск нового бізнесу: програмної каси Checkbox

Співзасновник monobank, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про запуск нового бізнесу - програмного продукту (РРО) Checkbox.

Про це він повідомив у Telegram.

"Компанія називається Checkbox. Ми створили крутий програмний продукт, який дозволить українському бізнесу економити гроші і бути ефективніше. Йдеться про так звані програмні РРО або, простіше, програмні каси", - написав він.

За його словами, компанія виділяє три сегменти клієнтів: малий бізнес, інтернет-магазини, роздрібна торгівля (середній та великий бізнес).

"Нагадаю, що податкова створила для підприємців також мобільний додаток, але, на жаль, поки що в ньому дуже непросто розібратися, особливо в питаннях електронного підпису", - додав Дубілет.

"Зараз ми тестуємо продукт з декількома великими мережами, які завдяки нам зможуть економити по-крупному.

Ми запускаємо сервіс вже з 1 серпня. Ми не зможемо дати доступ до продукту відразу всім бажаючим, але намагаємося це зробити якомога швидше", - додав він.

Над Checkbox також працюють Андрій Сухов, Юлія Гусєва і Вадим Ходак.

До жовтня сервіс буде безкоштовним. Для малого бізнесу, починаючи з жовтня, продукт буде коштувати 149 грн за одну касу в місяць.

Економічна правда