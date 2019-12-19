Будівництво ЖК "Комфорт таун" профінансував Степан Черновецький – Ніконов

Син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан був інвестором будівництва ЖК "Комфорт таун" у Києві.

Про це розповів президент компанії "КАН Девелопмент" Ігор Ніконов в інтерв'ю Економічній правді.

Ніконов підтвердив, що Черновецький допомагав запустити будівництво одного з ЖК під брендом "КАН Девелопмент".

"Було таке, так. Але це не мої будівництва, це його будівництва. Під моїм девелопментом", – сказав Ніконов.

"В "Комфорт таун" є гроші Степана Черновецького, скажімо так. Він один з інвесторів. Більше ніде немає. При цьому, я не є і ніколи не був інвестором "Комфорт тауна", – додав забудовник.

Також він вказав, що народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар вийшов з їх спільного проекту 101 Tower в 2014 році. Ніконов розповів, що зараз вони не є бізнес-партнерами, але зрідка спілкуються.

Степан Черновецький почав кар'єру в Правекс банку, який належав його батькові Леоніду.

Працював старшим віце-президентом, а потім членом наглядової ради банку.

У 2012 році створив власну компанію Chernovetskyi Investment Group.

Chernovetskyi Investment Group – інвестиційна компанія на ринку СНД. Інвестиційний потенціал - понад 100 млн доларів.

У портфель компанії входять українські IТ-компанії: Eda.ua (входить в Foodout Group), Softcube і Zakaz.ua. У 2015 році CIG інвестувала 1 млн доларів в платформу для дітей KIDO'Z (Ізраїль) і 1 млн доларів в міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor.

У 2017 році проінвестовано індійський проект з доставки готових страв Inner Chef, а також компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агропідприємств.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Ігор Ніконов, КАН Девелопмент: 90% будівельного ринку працює за принципом "пилососимо з усіх"

Олександр Колесніченко, ЕП