Готель "Дніпро": Засновником фірми, яка виграла аукціон, був професійний гравець у покер - ЗМІ

Ванхапелто Петтері

Засновником компанії ТОВ "Смартленд", яка з пропозицією в 1,11 млрд грн (40 млн доларів) перемогла в аукціоні про продаж готелю "Дніпро", був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на реєстри "Opendatabot" і "Clarity Project".

Відповідно до реєстрів, зараз засновником ТОВ "Смартленд" значиться Максим Терещук, але до жовтня 2018 року засновником компанії був Ванхапелто Петтері - він пов’язаний із компанією "Olympic Entertainment Group AS" (Естонія), яка судиться з Україною через заборону на азартні ігри в 2009 році.

Відповідно до реєстру Естонії, Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських компаній "Wunderfield OÜ" і "Tatsu Digital OÜ".

"Він родом з Фінляндії, живе на Мальті та професійно грає в покер. Зокрема він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі "Cash Game Festival". Цей фестиваль проводився в казино "Casino Malta", що належить "Olympic Casino" із групи "Olympic Entertainment Group", - пишуть "Наші гроші".

Зазначається, що у 2018 році естонська компанія "Olympic Entertainment Group AS" подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес.

Зокрема, компанія мала 23 гральні заклади та стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків.

У суді вона просить визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, та стягнути з України матеріальні збитки та компенсацію за витрати на арбітражне провадження.

Також повідомляється, що у 2019 році Мін'юст найняв для захисту по цій справі міжнародну юридичну фірму "Withers LLP" (Великобританія) за 605 тис доларів.

Наразі засновником компанії "Смартленд", окрім Максима Терещука, у реєстрах значиться компанія "Айс Таун".

За даними реєстрів, її засновником наразі є Олексій Ігунін, а керівником - Анастасія Бутенко.

"Однак раніше директором був Владислав Михайлович Ужва – особа з такими ПІБ була позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія "Айс Таун" називалась "Школа Вячеслава Завальнюка" і належала українському хокеїсту В’ячеславу Завальнюку.

Відповідно до реєстрів, юридична адреса компанії ТОВ "Смартленд" - місто Бровари, вулиця Київська, буд. 130.

Журналіст Олексій Братущак звернув увагу, що за такою адресою знаходиться звичайний житловий будинок.

Фото: Олексій Братущак у FB

Також у мережі є інформація, що у 2018 році річний дохід "Смартленд" становив 187 тисяч доларів.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення ВР про ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет;

азартних ігор у залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Зали гральних автоматів, зокрема, дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

Читайте детальніше у колонці: Готель "Дніпро": як відбувається приватизація

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