Гральний бізнес: поправкою казино дозволили розміщувати в менш престижних готелях - нардеп
У фінальному тексті законопроєкту про легалізацію грального бізнесу з’явилася норма про можливість розташовувати казино не тільки ц 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових.
Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.
"Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента.
Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і...229 голосами "за" врахували
Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", - пише Железняк.
Нагадуємо:
14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.
21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.
Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.
Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.
Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.
Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками
Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.
Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.
Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).
Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну
Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні
Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua