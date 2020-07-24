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Гральний бізнес: поправкою казино дозволили розміщувати в менш престижних готелях - нардеп

П'ятниця, 24 липня 2020, 09:00
 

У фінальному тексті законопроєкту про легалізацію грального бізнесу з’явилася норма про можливість розташовувати казино не тільки ц 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових.

Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента.

Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і...229 голосами "за" врахували

Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", - пише Железняк.

Нагадуємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

 21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу. 

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками

Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.

Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда

 



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