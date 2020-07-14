Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Що саме змінюється, коли запрацюють казино, лотереї, букмекери, гральні автомати, та що отримає бюджет.

Влада легалізувала ще один "тіньовий" ринок – з 2021 року гральний бізнес в Україні запрацює офіційно. Напередодні Верховна Рада 248 голосами у другому читанні проголосувала за відповідний законопроєкт №2285-д.

Порівняно з останньою версією, із змістом якого ЕП уже знайомила читачів, документ змінився незначно. В попередньому тексті йшлось про основні "вузькі місяці" і поступки для окремих гравців ринку, на які пішли автори.

Наразі коротко про те, що саме передбачає ухвалений закон, які додаткові зміни були внесені до проєкту перед голосуванням, як все це вплине на ринок грального бізнесу в Україні та які питання ще лишились невирішеними.

Десять ключових норм: головне

Перше. Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну.

Раніше пропонувався варіант із створенням окремої Комісії з регулювання ринку азартних ігор у складі голови і шести членів. Передбачалось, що вона буде здійснювати ліцензування, моніторинг та контроль за діяльністю учасників ринку.

Більше того, перед цим депутати профільного – податкового комітету Верховної Ради підтримали поправку колеги з фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського, яка передбачала квоту податковому комітету на призначення членів згаданої комісії.

Утім ідею створення подібної комісії не підтримав президент. Володимир Зеленський погодився з аргументами голови виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі щодо великих корупційних ризиків, які несе в собі створення подібної комісії.

За пропозицією екс-президента Грузії, питання визначення уповноваженого органу віддали на розсуд Кабміну.

Друге. Загальні вимоги: вік гравця – не менше 21 року, ідентифікація на вході в заклад, реєстр гравців, яким обмежений доступ до гри. Не можуть бути організаторами та учасниками азартних ігор представники держави-окупанта.

Третє. Наземні казино – у п'ятизіркових готелях, в регіонах – в тому числі у чотиризіркових.

Ліцензія коштуватиме 2 млн дол для Києва (понад 150 номерів) та 1 млн дол – для інших населених пунктів (понад 100 номерів).

В окремих будівлях заміських комплексів також можна буде відкрити казино, якщо площа комплексів – не менше 10 тис кв м і якщо там буде п'ятизірковий готель.

Будуть надаватися безкоштовні інвестиційні ліцензії на казино на десять років за умови будівництва п'ятизіркового готелю. Для Києва – будівництво готелю на 200 і більше номерів, в інших регіонах – на понад 150 номерів.

Додатково також буде надаватись безкоштовна інвестиційна ліцензія на 10 років у випадку затвердження інвестиційного проєкту Кабміну, в такому випадку вимоги до розміщення в готелі не застосовуються.

Четверте. Зали гральних автоматів можна буде розміщувати у тризіркових, чотиризіркових та п'ятизіркових готелях. Ліцензія – 250 тис дол плюс 100 дол на місяць за кожен автомат.

Обмеження для готелів Києва – не менше 50 номерів, для інших населених пунктів – 25 номерів. Ліцензія надається на 250 автоматів, в одному залі повинно бути мінімум 50.

П'яте. Буде дозволятися створення спеціальних гральних зон за рішенням уряду, проте не більше п'яти в Україні.

Шосте. Вхід у бізнес онлайн-казино коштуватиме 230 тис дол на рік, на 5 років – 1,150 млн дол.

Сьоме. Букмекерська діяльність буде дозволена в інтернеті та в спеціальних наземних пунктах. А саме: такі пункти можна буде розміщувати тільки в тризіркових, чотиризіркових та п'ятизіркових готелях і на іподромі.

Ставки можна буде робити лише на реальні події, на віртуальні – ні.

Вартість ліцензії – 1 млн дол на рік, до підключення до системи онлайн-моніторингу – утричі більше. Ще 500 дол на місяць – за один наземний пункт.

Восьме. Ліцензія на лотерейну діяльність – на підставі конкурсу. Не більше трьох ліцензій. Вартість – 500 тис дол.

Забороняються відеолотерейні термінали (VLT, автомат, який дозволяє робити ставки на результат відеоігор і працює за принципом генератора випадкових чисел, як лото. – ЕП) та інші пристрої візуалізації.

У 2012 році в закон про лотерейну діяльність внесли зміни, що дозволило операторам використовувати VLT. Вони належать до лотерейного обладнання і в багатьох країнах дозволені.

В Україні під виглядом VLT деякі мережі встановили нелегальні "іграшки" і відкрили салони гральних автоматів.

Також лотерейникам забороняється використовувати будь-яке гральне обладнання, лотереї "тото" та "проводити розіграші, що нагадують азартні ігри".

Дев'яте. Дозволяється онлайн-покер, ліцензія – 170 тис дол за один сайт.

Покер на гроші (не турнір) буде можливим тільки в казино. Спортивний покер (турнірний покер) – спортивна гра, порядок проведення турнірів визначає профільне міністерство.

Десяте. Ціна ліцензії для онлайн-казино, букмекерів, залів гральних автоматів в готелях коштуватиме втричі більше до введення в дію системи онлайн-моніторингу. Це означає, що потрійну плату учасники ринку будуть сплачувати десь ще 2,5 року.

Loading...

Що ще важливо

До другого читанням нардепи так внесли низку принципових поправок, які були ухвалені в фінальному документі.

По-перше, повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 метрів. Фактично це означає, що будь-який готель, який знаходиться на меншій відстані від школи, не зможе розміщувати у себе гральні зали.

По-друге, нардепи повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу.

По-третє, розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження.

По-четверте, повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу.

Загалом автори закону розраховують, що це дозволить збирати з учасників ринку 150-200 млн дол щорічно. Йдеться про суму, яку держава зможе отримувати як плату за ліцензії та про податки.

Частина опитаних ЕП представників ринку вважають вартість ліцензій заниженою.

За словами юриста, партнера ЮФ Eterna Law Андрія Астапова, який також брав участь у розробці законопроєкту, у випадку нормального розвитку ринку надходження будуть значно більшими.

"Йдеться про десятки мільярдів гривень щорічно прямих надходжень до бюджету, а також ще стільки ж від інших сфер – туристична, готельна, ресторани та інше. Але досягнути таких показників можна не раніше ніж на 3-4 рік роботи", – зазначив він в коментарі ЕП.

Він прогнозує, що перші ліцензії теоретично можна буле надавати через 2-3 місяці після набуття чинності закону. Цей час потрібен на підготовку підзаконних актів та створення регулятора.

Одразу після ухвалення законопроєкту нардепи на чолі з Вадимом Новинським та група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко зареєстрували відповідно проєкти постанов про скасування рішення щодо легалізації грального бізнесу. Ймовірність такого сценарію примарна, але набуття чинності закону може затягнутись.

Але це ще не все

Нез'ясованим досі залишається питання сплати податків учасниками ринку азартних ігор.

За словами депутата податкового комітету ВР Мар'яна Заблоцького, сьогодні є законодавча колізія із оподаткуванням суми виграшу, яка фактично робить цю діяльність невигідною.

Він наголошує, що найбільша проблема – звільнення виграшів від оподаткування. Наразі будь-яка виплата гравцю оподатковується по ставці ПДФО 18% плюс військовий збір 1,5%.

"Уявіть, що ви у матчі Барселона - Динамо поставили 1,000 грн на перемогу Барселони з коефіцієнтом 1,05. Барселона виграє, і вам до виплати від букмекера 1050 грн. Але Податковий кодекс каже, що вам виплатять 845 грн, бо знімуть податки", – наводить він приклад.

"Така сама логіка буде в казино, лотереях, гральних автоматах. Такого немає в жодній країні. Виграші або не оподатковуються взагалі, або принаймні до якоїсь суми", – зазначає він.

Крім цього, невирішеним залишається питання оподаткування учасників ринку, яке буде розглянуте в рамках окремого законопроєкту.

Наразі є п'ять версій, які Рада планує розглянути найближчим часом. Чотири з них передбачають запровадження податку з GGR та податок з прибутку.

GGR – це валовий дохід грального закладу. Для його розрахунку використовується формула GGR = А – В, де "А" – загальна сума зроблених гравцями ставок, "В" – сума отриманих виграшів. Часто саме цей показник використовують при розрахунку податкових відрахувань. Як правило, сума податку становить певний відсоток від GGR.

Чим саме відрізняються згадані проєкти, можна зрозуміти з таблиці нижче.

№2713

Заблоцький М. Б.,

Марусяк О. Р. №2713-1 Наталуха Д. А. №2713-2 Дубінський О. А. №2713-3 Дубнов А. В. №2392 Мулик Р. М., Струневич В. О. Податок на GGR (валовий ігровий дохід) Казино 10% 12,5% Не передбачено З ПК виключаються всі положення щодо оподаткування цих видів діяльності, отже, діятиме загальне правило: податок на прибуток за ставкою 18% 20% Інтернет-казино 10% 12,5% 25% 20% Зали гральних автоматів 10% 12,5% 25% 20% Букмекерська діяльність 10% 7,5% 25% 20% Лотерея 10% 22,0% 25% 20% Податок на прибуток 18%, податок на дохід не є різницею і не зменшує фінансовий результат до оподаткування 18%, податок на дохід є різницею і зменшує фінансовий результат до оподаткування 18%, податок на дохід є різницею і зменшує фінансовий результат до оподаткування Не передбачено Виграші Не оподатковуються Не оподатковуються Не оподатковуються, але податковий агент подає до ДПС інформацію про суму виграшу, якщо він перевищує розмір, визначений законом про фінмоніторинг Не оподатковуються Ставка 0%

Фото на головній: ua.depositphotos.com