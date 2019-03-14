Гройсман не хоче відпускати ціни на газ у вільне плавання

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не схвалив пропозицію НАК "Нафтогаз України" про скасування спеціальних зобов'язань з продажу газу населенню і теплокомуненерго, покладених на НАК.

Про це він розповів журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд обмежив ціну на газ. Вона не може бути вище 8,55 (грн за 1 куб. м — ред.). Якщо "Нафтогаз" зможе продавати газ дешевше, я повністю це підтримаю", — сказав Гройсман.

Що стосується пропозиції "Нафтогазу" щодо скасування PSO, прем'єр вважає, що "там може бути пастка".

"Вони нам пропонують скасувати обмеження у 8,55 грн. Якщо ми скасуємо це обмеження, то завтра "Нафтогаз" може продавати газ вже не за цією ціною, а за ціною в 10 грн або 11 грн, наприклад. Тому верхня межа — 8,55 грн, а все, що нижче цього, я вітаю", — сказав він.

Як повідомлялося, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про можливе зниження в квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв у цей четвер знову запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецобов’язків і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками. Він додав, що "комерційні споживачі мають вибір. Люди також повинні його отримати".