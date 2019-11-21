Кабмін хоче затвердити страхову ціну на газ для населення

Кабмін планує затвердити страхову ціну на газ для населення у розмірі близько 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ та без урахування транспортування) з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в інтерв'ю "24 каналу".

"З 1 січня людям запропонують певну страхову ціну на газ, яку вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону. Вона буде навіть меншою, ніж ціна на перший квартал 2019 року (8550 гривень за тисячу кубометрів - ред.).

Це так званий ринковий інструмент, що має назву "контракти на майбутнє". Чому це так важливо? Тому що населення не повинно 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня - іншу, удвічі-утричі більшу", - підкреслив Оржель.

Він додав, що наразі йдеться про ціну у розмірі 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів (без витрат на транспортування газу).

Наразі ціна газу для населення складає 4899 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).

У випадку, якщо з 1 січня ціна на газ суттєво зросте, то українці, які застрахують ці ціни, будуть сплачувати 7 тисяч гривень навіть, якщо ціни на газ будуть вищими.

"Якщо ж Україна підписує договір на транспортування, то це є фактором стабілізації значного ринку. У нас і у Європи значні обсяги газу перебувають у підземних газосховищах.

І фактор того, що транзит не зупинився, зіграє, напевно, на те, що ціна на газ буде зменшуватися. І тоді споживачі зі страховою ціною не виграють від цієї ситуації, оскільки на ринку буде менша ціна", - пояснив Оржель.

За його словами, українці зможуть відмовитися від цієї пропозиції і платити за ринковими цінами, але тоді для них зростуть ризики стрімкого зростання ціни на газ.

Нагадаємо:

Ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижчою, ніж була у першому кварталі 2019 року.

"Нафтогаз", згідно постанові уряду №485, для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Серед вищезазначених пропозицій "Нафтогаз" обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на вересень.

Рік тому Кабмін підвищив ціну на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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