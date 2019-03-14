"Нафтогаз" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня

Вперше за час існування режиму покладання спеціальних обов'язків ціна закупівлі газу на європейському ринку знизилася нижче рівня, передбаченого чинною постановою Кабміну про ПСО.

Про це йдеться у листі голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який опинився у розпорядженні ЕП.

Повідомляється, що "Нафтогаз" здійснив закупівлю газу на точці Словаччини за ціною, еквівалентною 5981 грн/тис. кубометрів. З урахуванням ПДВ та витрат на транспортування і постачання це відповідає роздрібній ціні на рівні приблизно 8380 грн/тис. кубометрів.

"Реформа газового ринку в Україні дала можливість десяткам компаній вільно купувати газ на європейському ринку та постачати його комерційним споживачам", - зазначається у листі.

"Якщо надати можливість українським домогосподарствам вільно обирати постачальника природного газу, можна обгрунтовано очікувати, що ціна, яку їм запропонує конкурентний ринок, буде меншою від поточної регульованої ціни", - стверджує Коболєв.

Голова "Нафтогазу" запропонував Кабміну розглянути можливість повної лібералізації постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня 2019 року.

Така лібералізація передбачає скасування режиму ПСО та усунення існуючих обмежень для зміни постачальника природного газу, які наразі застосовують приватні газозбутові компанії.

Нагадаємо, згідно з постановою про ПСО, ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12314 гривень з 1 січня 2020 року.

В уряді заявили, що застосування формули й відповідне підвищення ціни на газ з 1 травня буде залежати "від багатьох факторів" – ситуації в країні та економічного зростання.

У період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становить 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів. Разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення становитиме 8550 грн за 1 тис куб м, про що було оголошено урядом.