Стало відомо, як зросте ціна на газ в 2019 році

Ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12314 гривень з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться у "Положенні про покладення спеціальних обов’язків", текст якого є в розпорядженні Економічної правди.

Згідно з документом, з 1 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року НАК "Нафтогаз України" повинен здійснювати продаж/постачання природного газу для потреб населення за ціною,

що розраховується за такою формулою:

Ц = (Цбаз х Кд),

де Ц — ціна продажу/постачання природного газу;

Цбаз — середня арифметична ціна продажу природного газу "Нафтогазу" для промислових споживачів, що діяла з 1 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року.

Кд — коефіцієнт дисконту.

Вказано, що показник Цбаз дорівнює 8981 гривні за 1 тис куб метрів.

Показник Кд становитиме:

0,6943 — для розрахунку ціни природного газу з 1 листопада 2018 року;

0,8 — для розрахунку ціни природного газу з 1 травня 2019 року.

Надалі, з 1 січня 2020 року ціна придбання природного газу не може бути вищою за середню арифметичну ціну продажу природного газу для промислових споживачів, тобто буде наближеною до ринкової.

Таким чином, у період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 6235,5 гривні без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів.

Разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів ціна на газ для потреб населення становитиме 8550 грн за 1 тис куб м, про що було оголошено урядом.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з нашими розрахунками, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника Цбаз встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з Положенням.

Щодо умов зміни показника середнього арифметичного (Цбаз) у Положенні не вказано.

Також зазначимо, що постанова кабміну про затвердження оновлених Положень була опублікована на Урядовому порталі, але згодом була видалена.

"Нафтогаз" зобов’язують купувати природний газ у державних "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз" за цінами, що визначені формулою.

"У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК "Нафтогаз України" для виконання покладених ... спеціальних обов’язків, перевищує обсяг продажу природного газу ... "Нафтогаз" повинен купувати необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном", - йдеться в документі.

Згідно з документом, газзбути продовжать постачати газ населенню.

Як уже писала ЕП, в рамках переговорів з МВФ, найбільш гострі дискусії точилися щодо формату PSO, за яким НАК постачає газ за пільговими цінами збутовим посередникам — газзбутам.

"Нафтогаз" наполягає на варіанті, за яким зможе продавати газ усім постачальникам на оптовому ринку, у тому числі газзбутам, на рівних умовах.

Наразі газзбути, які переважно входять у сферу впливу Дмитра Фірташа, єдині, через кого газ продається населенню.

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Олександр Колесніченко, Галина Калачова, ЕП