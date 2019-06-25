50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США

Верховний суд Австрії став на сторону американських слідчих у справі про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа. У чому звинувачують бізнесмена та що йому загрожує після можливого "переїзду" до США?

"Є таке поняття, особливо в іноземних юрисдикціях, як невідворотність покарання. Це серйозна річ", — казав в одному з інтерв'ю Ігор Коломойський, проти якого ФБР веде розслідування щодо можливих фінансових злочинів.

Сперечатися з влучністю цього висловлювання важко, особливо після останніх подій у Відні. Утім, поки що мова йде не про Коломойського, а про його "колегу" — Дмитра Фірташа.

Той нарешті дочекався рішення щодо його екстрадиції до США через звинувачення у відмиванні коштів та підкупі індійських чиновників.

Ухвалене Верховним судом Австрії рішення ще на крок наблизило Фірташа до екстрадиції в Штати. Останній шанс олігарха — міністр юстиції Австрії, який повинен поставити крапку у цій справі.

Вимушено перебуваючи в еміграції, Фірташ не полишав спроб переконати австрійське та американське правосуддя у безпідставності звинувачень і політичному забарвленні справи. Поки що рахунок не на його користь.

Суди судами, але справи бізнесу ніхто не скасовував. Паралельно із судовими баталіями в іноземних юрисдикціях олігарх майже п'ять років вів справжню війну з представниками української влади.



За цей час він втратив вплив на політику, а разом з цим — і контроль над стратегічно важливими державними підприємствами та частиною власних активів. Певна річ, це не могло не позначитися на його статках.

Як Фірташ боровся за повернення в Україну, що відбувалося з його активами та на яке майбутнє може розраховувати олігарх?

П'ятирічна судова сага

У березні 2014 року українського олігарха арештували у Відні на запит американських слідчих. Уже через тиждень його звільнили під рекордну в історії Австрії заставу 125 млн євро з умовою, що він не буде виїжджати з країни. Усю суму вніс наближений до Кремля бізнесмен Василь Анісімов.

Штати висунули Фірташу звинувачення у рекетиврській діяльності та відмиванні коштів. Матеріали кримінальної справи свідчать про підкуп індійських чиновників.

Відповідно до документа, компанія Фірташа отримала ліцензію на розробку титанових родовищ поза конкурсом завдяки хабарю 18,5 млн дол. Видобуту в Індії продукцію планували збувати компанії Boeing у Чикаго.

Афера начебто забезпечувала щорічний прибуток 500 млн дол. У США олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Фірташ заперечував усі звинувачення і називав їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Вирішити долю олігарха могли тільки судові рішення, і перше було на його користь.

30 квітня 2015 року Земельний суд Відня відхилив запит Мін'юсту США про екстрадицію Фірташа, вказавши на політичні мотиви запиту про видачу.

У вересні того ж року прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення, яку Вищий земельний суд Відня задовольнив 21 лютого 2017 року, наблизивши екстрадицію українця до США.

Виходячи із залу суду, Фірташ лаконічно прокоментував рішення суду: "Нічого, будемо боротися. Один-один", — сказав він.

Відразу після засідання Фірташа знову затримали. Цього разу — через запит на екстрадицію від Іспанії. Необхідність розгляду цієї справи ще більше відтягувала остаточне рішення щодо екстрадиції.

Через два дні Земельний суд відпустив бізнесмена під зобов'язання регулярно з'являтися до суду і не залишати територію Австрії.

Після звільнення з ізолятора Фірташ знову наголосив, що він не винен, а запити США та Іспанії назвав частиною кампанії з його політичного переслідування. В кінці 2017 року віденські суди відхилили запит правоохоронців Іспанії на екстрадицію Фірташа.

Розгляд справи у Верховному суді відкладався до ухвалення іншого рішення. Суд ЄС розглядав необхідність обов'язкового застосування Хартії основних прав ЄС в рамках поданої Фірташем апеляції в Австрії.

В кінці жовтня 2018 року і ця перешкода була знята: Суд ЄС відкрив можливість для подальшого розгляду апеляції Фірташа Верховним судом Австрії.

Паралельно адвокат Фірташа у травні 2017 року направив клопотання судді Ребеці Паллмайер про закриття справи, порушеної Міністерством юстиції США. Він стверджував, що в обвинувальному висновку відсутній будь-який здійснений Фірташем незаконний акт у США або щодо Штатів.

Захисник також вказував, що Фірташ ніколи не звертався за американською візою і не в'їжджав у США, а єдиний зв'язок з Чикаго — мобільний телефон, який зареєстрований у місті та фігурує у справі.

На думку адвоката, прив'язка Boeing до можливого "титанового проекту" Фірташа в Індії, на чому американські прокурори будують свої звинувачення, теж некоректна.

22 червня 2019 року і це клопотання було відхилене. Адвокати Фірташа свою позицію не змінили: ухвалення такого рішення за три дні до засідання Верховного суду щодо екстрадиції вони знову назвали політичним. Тепер усе залежало від рішення Верховного суду.

За крок до екстрадиції

Верховний суд Австрії у вівторок відхилив скаргу Фірташа на ухвалене в лютому 2017 року рішення апеляційного суду про його екстрадицію в США.

Він вказав, що Верховний суд не вирішує питання наявності чи відсутності вини, а розглядає дотримання законодавства при ухваленні рішення апеляційним судом і вирішення питання про можливість екстрадиції.

Незважаючи на наявність деяких зауважень до розгляду справи в апеляційному суді, в цілому Верховний суд залишив його в силі, відхиливши також і деякі претензії прокуратури, які не впливають на остаточне рішення.

Ані Фірташ, ані його адвокат рішення суду не коментували і залишили будівлю. На питання журналістів вирішили не відповідати.

Тепер олігарха від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення. Коли це може відбутися - поки невідомо.



При цьому 7 червня ЗМІ опублікували листа адвоката Фірташа Дена Вебба федеральному судді в Чикаго, в якому останній просив зняти обвинувачення з олігарха.

Серед іншого він зазначав, що якщо на засіданні 25 червня Верховний суд Австрії ухвалить рішення не на користь українця, він може бути екстрадований до США вже на початку липня.



"Адвокат Фірташа Ден Вебб сказав - австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо суд ухвалить рішення про екстрадицію, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після засідання", - зазначалося у повідомленні.

ЕП звернулася за коментарем до прес-служби Group DF щодо подальших дій захисту Фірташа, проте відповіді ще не отримала.

Втрати та здобутки олігарха в "еміграції"

Вимушена відсутність Фірташа в Україні в останні 5 років не могла не позначитися на його впливі на політичні та бізнесові процеси групи.

Якщо ще в 2013 році у списку найбагатших українців олігарх, за даними журналу "Фокус", займав 3 місце із 3,3 млрд доларів, то вже на початку минулого року він опустився на 10 сходинку. Тепер його бізнес-імперія оцінювалася у "скромні" для українських багатіїв 640 млн доларів.

За останні роки олігарх втратив вплив на державні підприємства та контроль над частиною своїх активів. Зрозуміло, що це не могло не позначитися на статках бізнесмена. Основні проблеми олігарха можна окреслити сімома умовними пунктами.

Фірташ без банку. 5 червня 2015 року Нацбанк заявив про ліквідацію "Надра банку", який до цього перебував під тимчасовою адміністрацією. Це рішення означало для Фірташа втрату величезних грошей, які він заводив в "Надра" для підтримки установи на плаву.

Таким чином, одна з найбільших фінансово-промислових груп України Group DF залишилася без великої фінустанови. Відтоді вона стала просто промисловою.

Розрив титанового циклу. Основні "титанові" проблеми Фірташа були пов'язані з тим, що до анексії Криму Росією "Кримський титан" отримував сировину - ільменіт - з двох ГЗК, які олігарх орендував у української держави.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів повернув у держвласність Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінати, після чого у заводу почалися проблеми із сировиною.

Через кримські активи нещодавно було арештовано майно українського олігарха на десятки мільйонів доларів. Приводом для цього став позов російського банку "ВТБ".

"Втрата" Одеського припортового. У часи Віктора Януковича завод переважно працював на Фірташа. Після зміни влади державне підприємство вже задовольняло інтереси інших бізнес-груп, наближених до представників нової владної верхівки.

Плани олігарха щодо приватизації хімічного гіганта зі зрозумілих причин в останні роки закінчилися нічим. На додачу він отримав додатковий головний біль із поверненням коштів, які в попередні часи закачувалися на завод з метою його подальшого банкрутства. Наразі борг ОПЗ перед Фірташем оцінюється у понад 250 млн доларів.

Кінець епохи дешевого газу. Ще один момент – після анексії Криму та початку війни на Донбасі Україна повністю припинила співпрацю з російським "Газпромом", який до цього був джерелом дешевого газу для бізнесу Фірташа із виробництва добрив.

Це співпало зі зниженням цін на добрива на світовому ринку, що призвело до тривалої зупинки заводів Фірташа. Увесь цей час підприємства олігарха генерували збитки.

Війна із "Нафтогазом". Після революції та зміни лояльного Фірташу менеджменту у "Нафтогазі" загострилася війна і на газовому ринку. Між держкомпанією і "РГК" Фірташа почалася відкрита боротьба за контроль над розподілом газу і доступом до кінцевих споживачів.

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не приховує свого бажання витіснити РГК з ринку і ліквідувати його монополію. Це протистояння триває і досі.

Битва за WOG. Наприкінці минулого року в розпорядженні ЕП опинилися документи, які підтвердили, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати кошти у WOG.

Вони були виділені на конкретні інвестиційні проекти: будівництво або купівлю АЗС. В бажанні стати акціонером паливного бізнесу групи "Континіум" Фірташ вклав у компанію близько 450 млн доларів, а акції так і не отримав. Безуспішні спроби стягнути величезний борг тривають і досі.

Позов на 5 млрд євро. На додачу до цього взимку поточного року олігарх отримав негативний сигнал від екс-дружини та пасинка, які заявили, що готують проти нього позов на 5 млрд євро.

Зокрема, мова йшла про відмивання коштів, вимагання та шахрайство. Фірташа та його "близького товариша який посідає високу політичну посаду в Україні", звинуватили у тому, що вони незаконним чином начебто забирали гроші з основної компанії та розміщували їх в офшорних компаніях на початку 2000-х років.

Утім, у квітні минулого року з’явилася інформація, яка може свідчити про те, що навіть в еміграції справи олігарха йшли не так вже й погано. Так, американський сенатор Роджер Уікер заявив, що Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Уікер зазначив, що незважаючи на арешт, Фірташ продовжує займатися корупцією в Україні. За його підрахунками, олігарх міг заробити на цьому після свого арешту близько 1,5 млрд доларів.

Водночас прес-секретар і адвокати Фірташа, Ленні Девіс і Ден Уебб усе заперечили. Вони заявили, що звинувачення Уікера були "категорично і однозначно хибними". "Немає ніяких фактів, щоб підтвердити їх. Схоже, що сенатор Уікер грунтувався на дезінформації, - підсумував Девіс.