Суд підтвердив, що ОПЗ повинен виплатити компанії Фірташа понад 250 мільйонів доларів

Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад 250 мільйонів доларів з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа за поставки газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Видати виконавчий лист на примусове виконання часткового арбітражного рішення... про сплату ОПЗ на користь компанії Ostchem Holding Limited ...", - йдеться в ухвалі суду від 24 квітня, повний текст якої складено 25 квітня.

Згідно з документом, оприлюдненим в Єдиному реєстрі судових рішень, ОПЗ відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року має заплатити Ostchem майже 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів штрафів.

ОПЗ заперечував проти такого визначення українського суду, зазначаючи, що підприємство стоїть з середини 2018 року і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загрозам техногенної та екологічної катастрофи. Крім того ФДМ заявляв, що укладені в 2019 році контракти ОПЗ і Ostchem є нікчемними.

Апеляційна скарга на це визначення може бути подана до Верховного суду протягом 30 днів.

Як повідомлялося, в 2016 році Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма постановив стягнути з ОПЗ на користь Ostchem Holding Limited 250 млн доларів за газ, який Ostchem поставляла на завод в 2013 році.

У березні 2017 року постановою міського суду Южного дане рішення було легалізовано на території України. Справедливість цієї постанови також визнав Апеляційний суд Одеської області. У липні 2018 року Верховний суд скасував ці рішення.

Ostchem Holding Limited - холдингова група, що об'єднує групу хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. Входить до складу фінансово-промислової групи Group DF українського підприємця Дмитра Фірташа.

До складу Ostchem входять наступні підприємства: "Азот" (Черкаси), "Концерн Стирол" (Горлівка), "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк), "Рівнеазот" (Рівне), "Нітроферт" (Кохтла-Ярве, Естонія) , "Таджик Азот" (Сарбанд, Таджикистан).

Нагадаємо:

Запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.

ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду.