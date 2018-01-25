НАБУ проводить обшуки у Кропачова

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук київського офісу неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова, розташованого по вул. Б.Хмельницького, 26.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

Воно не змогло надати подробиць того, що відбувається, повідомивши, що у Кропачова активність НАБУ пов'язують з його напруженими відносинами з ДТЕК.

Вони загострилися в кінці минулого року, після того, як структури Віталія Кропачова зайняли монопольну позицію в сфері поставок вугілля на державне "Центренерго", витіснивши з цієї сфери групу Ріната Ахметова.

Про результати перерозподілу сфер впливу в цій сфері і нових поглинаннях Віталія Кропачова на енергоринку читайте найближчим часом на ЕП.

Дмитро Рясний, ЕП