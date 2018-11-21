Білоруси зацікавилися аукціоном з продажу "Центренерго"

Білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" заявило про намір взяти участь в аукціоні з продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго".

Про це свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нафтобітумний завод" (раніше - "Веска-ЕмульБіт"), заснований в 1997 році, - один з найбільших у Білорусі виробників дорожнього бітуму, а також один із його головних імпортерів в Україну.

До 2012 року власником заводу був Мінський облвиконком. У 2012 році стало відомо про покупку його білоруським нафтотрейдером "Інтерсервіс". Наразі завод знаходиться у власності OOO Interservice Novopolotskoe.

У листопаді 2011 року, завод на аукціоні за 30,8 млн доларів купила російська компанія "Нафта-Строй", проте договір про купівлю-продаж було розірвано з ініціативи компанії.

Як повідомлялося, ФДМ оголосив конкурс з приватизації "Центренерго", продаж акцій призначено на 13 грудня 2018 року.

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.

Фонд державного майна повинен припинити конкурс, якщо для участі буде подано заяви менш як двох учасників.