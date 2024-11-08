Новини 8 листопада: анонс "тисячі для вчителів", штрафів за дрова не буде

Про міграцію. В Україні посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.

Про метро. Компанія "Автострада" відновила будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про доплати вчителям. З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".

Про дрова. Зеленський не підпише штрафи за зберігання дров, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама:

Про бюджет. Кабінет міністрів України схвалив до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Ексклюзиви ЕП:

Потенційна катастрофа: які проблеми економіки США показала криза Boeing й Intel

Реклама:

Чому ігнорування проблем двох гігантів американської промисловості може обернутися для Сполучених Штатів катастрофою?