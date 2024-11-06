Новини 6 жовтня: "Укренерго" на межі дефолту, штрафи ТЦК, скільки українців економлять на їжі

Про "Укренерго": НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.

Про штрафи ТЦК: Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні, що вже у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Про економію на їжі: Майже половина українців (44%) зазначають, що під час купівлі харчів частіше намагаються купувати найдешевші продукти, не звертаючи уваги на якість.

Про Bitcoin: Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.

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Про українські євробонди: Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Ексклюзиви ЕП

Американці вибрали Трампа. Що це означає для економіки США і світу?

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В Америці завершились вибори 47-го президента. ЕП розбиралася в економічній програмі кожного з двох кандидатів, аби зрозуміти, куди рухатимуться США в наступні чотири роки.

Замість лави підсудних – у ЗСУ

Як підозрювані в корупції ховаються в армії і кому з віп-обвинувачених уже вдалося відстрочити правосуддя?