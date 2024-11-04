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Новини 4 листопада: Банкрутство "ДТЕК Східенерго", тестування 5G почнуть у Львові

Понеділок, 4 листопада 2024, 21:00 - Володимир Тунік-Фриз

Про відключення взимку: За умови холодної зими та атак по атомних станціях, Україна може зіткнутися з відключеннями до 20 годин на добу.

Про експорт: У жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд дол, що на 18,7% більше за вересневі показники.

Про 5G: Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Про банкрутство "ДТЕК Східенерго": Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України. 

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Про пенсії суддів та прокурорів: Середній розмір довічного грошового утримання суддів в Україні на початок поточного року становив 99,74 тис. грн, а розмір пенсії прокурорів – 21,94 тис. грн.

Ексклюзиви ЕП:

Більше для медіа, ніж для людей. Навіщо Мінцифри запускає пілотний 5G

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У яких містах планують запустити пілотні проєкти 5G-зв’язку, коли його зможуть розгорнути повноцінно та чи потрібен він українським мобільним операторам?

економіка
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Економічна правда
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