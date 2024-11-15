Новини 15 жовтня: виплата "тисячі Зеленського", бронювання, відкриття неба над Україною

Про тисячу Зеленського: Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Про бронювання: Уряд завершив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств.

Про відкриття неба: Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

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Про МАГАТЕ: У МЗС РФ образилися на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо війни РФ проти України, й заявили, що фахівці агентства знаходяться на станції нібито лише зі згоди Москви.

Про російські НПЗ: Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Про детінізацію економіки: За 10 місяців 2024 року надходження до держбюджету від детінізації в доларовому еквіваленті дорівняли 1,67 млрд доларів.

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Ексклюзив ЕП

Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?

Коридор 30-40 доларів за барель нафти може стати смертельним для російської видобувної промисловості та економіки. Чи можливо знизити ціни до цього рівня?