Новини 14 листопада: соціальне житло для українців, Ryanair в Криму після деокупації

Про соціальне житло: Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир. Він стартує цього року.

Про "тисячу Зеленського": Уряд пропонує розраховувати на невикористані кошти з Фонду безробіття для виплати "тисячі Зеленського".

Про розширення ПАЕС: На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Про гроші від ЄС: Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.

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Про Ryanair: Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що торік підписали з авіакомпанією Ryanair меморандум про співпрацю щодо майбутнього Криму.

Ексклюзиви ЕП:

Велика історія металургії. Як Україна втрачала найбільшу галузь економіки



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Хроніка повільного згасання української металургії. Хто і як розвалював найбільшу галузь промисловості?