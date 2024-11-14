Авіакомпанія Ryanair готова першою зайти в Крим після деокупації

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що торік підписали з авіакомпанією Ryanair меморандум про співпрацю щодо майбутнього Криму.

Про це вона заявила під час заходу "Україна 2050. Діалоги про майбутнє", пише NV.

"Гендиректори Ryanair сказали, що після того, як Крим буде деокупований, коли буде забезпечена безпека, вони готові першими заходити в Крим, відновлювати авіасполучення. Це питання туристичного потенціалу, щоб це були не просто ліжкомісця в Криму, як ми це пам'ятаємо, а це питання того, щоб заходили великі мережеві структури", - сказала вона.

Водночас Ташева наголосила, що без розвитку інфраструктури та відновлення безпеки дуже складно говорити про інвестиції, які могли б йти на територію півострова.

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Довідка. Ryanair — це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Заснована в Ірландії.

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Нагадаємо:

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Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - можуть відновити до кінця січня 2025 року.

Польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.

У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.

У жовтні того ж року, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.

У листопаді 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів.

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.