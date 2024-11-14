На Південноукраїнській АЕС готуються до будівництва двох нових енергоблоків

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.

Уже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей і проведено геологічні дослідження.

"Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС", – йдеться у повідомленні пресслужби атомної станції.

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"У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 – насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією", – розповів заступник гендиректора станції з капітального будівництва Андрій Пістун.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.

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"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.