Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир. Він стартує цього року.

Про це повідомив голова агентства Сергій Сухомлин на міжнародній конференції ReBuild Ukraine.

Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 000 квартир у центрі та на заході України.

"Це соціальне житло, яке має, в тому числі, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України", – зазначив Сухомлин.

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Він також розповів, що серед проєктів, крім будівництва соціального житла, також посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне, встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

"Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища", - сказав голова Агентства.

Нагадаємо:

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Програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло реалізовуватимуть і в наступному році. На 2025 рік на її фінансування виділять 4 млрд грн.