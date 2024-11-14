Уряд розраховує взяти кошти на "тисячу Зеленського" з Фонду безробіття – Підласа

Уряд пропонує розраховувати на невикористані кошти з Фонду безробіття для виплати "тисячі Зеленського".

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Пропозиція уряду – поки що розраховувати на гроші від Фонду безробіття. На початку 2024 року цей фонд перерахував 10 млрд грн у спецфонд державного бюджету для виконання програм Мінекономіки на підтримку бізнесу", - розповіла вона.

Підласа зазначила, що ці 10 млрд грн у бюджеті 2024 року розподілили на програми компенсації вартості купівлі сільгосп техніки та обладнання вітчизняного виробництва (1 млрд грн), індустріальні парки (1 млрд грн), "інвест-няні" (3 млрд грн), компенсацію витрат за гуманітарне розмінування (2 млрд грн) і національний кешбек (3 млрд грн).

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З 10 млрд грн залишилися невикористаними 9,3 млрд. З цих коштів покриватимуть "тисячу" до кінця 2024-го.

"Уряд до другого читання додатково запропонував залишок з Фонду безробіття, який сформується на кінець уже цього року, також використовувати на ті самі програми підтримки бізнесу, зокрема на "тисячу". Орієнтовно цей залишок становитиме 5 млрд грн", - заявила вона.

Водночас вона не розраховує, що 1000 грн підтримки візьме 30 млн людей. Її оцінка, що до програми доєднається менше ніж 15 мільйонів осіб, бо наразі незрозуміло, як "тисяча" буде нараховуватися дітям. "Якщо на картку батьків, то 15 млн – реалістична оцінка", - підсумувала вона.

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Нагадаємо:

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення "Укрпошти".

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.