Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро в межах Ukraine Facility

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу", - заявив він.

За його словами, уряд розраховує на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за 2024 рік становитиме 16,1 млрд євро.

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Нагадаємо:

Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

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У травні Рада Європейського Союзу ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти, розраховує Міністерство фінансів України.

План для Ukraine Facility передбачає 69 реформ, за які відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання та 16 інвестиційних індикаторів. У третьому кварталі Україна виконала вісім з девʼяти індикаторів.